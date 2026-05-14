مصطفى بكري: مصر لاعب إقليمي أساسي وزيارة ماكرون تعكس ثقة العالم في استقرارها

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تظل دولة فاعلة في محيطها الإقليمي ولا يمكن عزلها عن دورها المحوري، مشيرًا إلى أنها تحافظ على مكانتها كلاعب أساسي يسعى الجميع للتقارب معه، وهو ما يعود إلى القيادة السياسية الحكيمة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيروبي تمثل شهادة على استقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الاستقرار أسهم في جذب استثمارات فرنسية إلى مصر، في ظل إدراك باريس لدور القاهرة الحيوي في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع أن العالم شاهد صورًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يتجول في شوارع الإسكندرية دون قلق، معتبرًا أن هذه المشاهد تمثل دعاية قوية تعكس حالة الأمن والاستقرار في مصر.