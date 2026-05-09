مصطفي بكري يرثي أخيه في ذكري وفاته الثالثة.. بهذه الكلمات

نعي الإعلامي والدكتور مصطفي بكري أخيه الراحل محمود بكري برسالة رثاء في ذكري وفاته الثالثة، مشيراً إلى وطنيته وحبه لمصر.

وكتب بكري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إكس":غدا تمر الذكري الثالثه لرحيل توأم الروح أخي النائب محمود بكري رحمة الله عليه . كان أخي محمود نموذجا للإنسان الوطني ، الذي يتفاني من أجل الآخرين ، وكانت جنازته وعزاءه استفتاء شعبيا ، حيث كانت حدثا توقف أمامه الكثيرون.. تمضي الأيام والسنون ، لكنك تبقي ياأخي الحبيب خالدا في الذاكرة ، باقيا في قلوب كل من أحبوك ، مااصعب ألم ( الفقد ) وماأقسي لوعة ( الفراق) ، لقد تركت فراغا يصعب ملؤه ، وغيابا يصعب تعويضه، لازال الأهل في حلوان يذكرونك بكل الخير ، ولايزال أهلنا في بلدتنا يتذكرون مواقفك . ندعو لك ياأخي بالعفو والمغفره ، وان يتغمدك الله بواسع رحمته".

من هو محمود بكري

محمود بكري (1958 - 10 مايو 2023) هو كاتب صحفي مصري بارز وعضو مجلس الشيوخ، اشتهر بكونه شقيق الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري.أبرز المعلومات عن الراحل محمود بكري:المناصب: عضو مجلس الشيوخ المصري (مجلس الشيوخ).العمل الصحفي: كاتب صحفي معروف.الوفاة: توفي في 10 مايو 2023 عن عمر يناهز 57 عاماً بعد صراع مع المرض.الجنازة: شُيع جثمانه من مسقط رأسه في قرية "المعنا" بمحافظة قنا.المسيرة: عُرف بنشاطه السياسي والخدمي، ووصفته أسرتة بأنه كان محباً للخير.ذ