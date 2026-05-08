مصطفى بكري: المونوريل بداية عصر جديد للمواصلات الذكية في مصر

وصف الإعلامي مصطفى بكري مشروع المونوريل بأنه يمثل بداية عصر جديد للمواصلات الذكية في مصر، مؤكدًا أن أزمة الزحام المروري أصبحت واحدة من أكبر التحديات اليومية التي تواجه المواطن المصري، وأن المشروع يأتي كحل مبتكر يخفف الضغط عن الشوارع ويحسن جودة الحياة.

المونوريل أكثر من مجرد قطار

أوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن المونوريل ليس مجرد قطار جديد، بل نظام نقل مختلف بالكامل يعتمد على السير فوق الأرض، ما يجعله بعيدًا عن الاختناقات المرورية والإشارات والتكدسات التقليدية.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى ربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى بشبكة نقل ذكية وسريعة.

خطا شرق وغرب النيل وربط المدن الجديدة

وأشار بكري إلى أن المشروع يتضمن خطي شرق وغرب النيل، حيث يربط خط شرق النيل بين مدينة نصر والتجمع والعاصمة الإدارية، بينما يصل خط غرب النيل بين المهندسين والشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر، ما يوفر خيارات نقل سريعة ومريحة للمواطنين.

مزايا المشروع.. صديق للبيئة ويوفر الوقت

أكد بكري أن المونوريل يعتمد على الطاقة الكهربائية، ما يقلل من التلوث والضوضاء، كما يساهم في توفير الوقت للمواطنين، إذ يمكن أن تختصر الرحلات الطويلة إلى أقل من نصف الوقت المعتاد.

انتشار المشروع في محافظات أخرى

وأشار إلى أن الدولة تهدف من خلال المشروع إلى تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة والميكروباصات، مؤكدًا أن نجاح تجربة المونوريل في القاهرة قد يفتح الباب أمام تنفيذ مشروعات مماثلة في محافظات أخرى مثل الإسكندرية والمنصورة وأسيوط، بما يسهم في تطوير منظومة نقل حديثة على مستوى الجمهورية.