بكري: الإخوان يحاولون العودة للمشهد العربي عبر الروايات الفكرية

حذر الإعلامي مصطفى بكري من محاولات جماعة الإخوان الإرهابية العودة إلى المشهد العربي من خلال الكتابة والنشر والروايات الفكرية، واصفًا هذه المحاولات بأنها غزو ممنهج للعقل العربي.

أحمد خيري العمري نموذج خطير

وأشار بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إلى أن الكاتب العراقي أحمد خيري العمري نموذج خطير لهذه المحاولات، مؤكدًا أنه يروج بشكل مباشر لأفكار سيد قطب، مستشهدًا بمنشور للعمري قال فيه: «في الليلة الظلماء يُفتقد سيد قطب».

وأوضح بكري أن العمري ألّف كتابًا بعنوان «البوصلة القرآنية» يعتمد فيه على تفسير «في ظلال القرآن» لسيد قطب، ويستند أيضًا إلى كتابات يوسف القرضاوي ولؤي صافي، وهي أسماء ارتبطت بأفكار التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

استخدام الروايات الرومانسية للتأثير على الشباب

وأكد مصطفى بكري أن خطورة أعمال العمري تكمن في استغلال الروايات الرومانسية كمدخل للتأثير على الشباب، مشيرًا إلى روايات مثل «شفرة بلال» و«كريسماس في مكة» التي تحمل أفكارًا تكفيرية مستوحاة من خطاب سيد قطب حول “المجتمع الجاهلي”.

العودة إلى فكرة الخلافة

وأشار بكري إلى أن العمري يروج لفكرة العودة إلى الخلافة؛ من خلال كتابه «سيرة خليفة قادم»، معتمدًا على أفكار ابن تيمية، دون التطرق لمفهوم الدولة المدنية، ما يعكس محاولة إحياء الفكر الإخواني القديم بطريقة فكرية وأدبية.