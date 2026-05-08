لا دين ولا أخلاق ولا عقيدة.. مصطفى بكري: الإخوان تجاوزوا كل الحدود

هاجم الإعلامي مصطفى بكري جماعة الإخوان بسبب حملات السخرية التي طالت حتى الفنان الراحل هاني شاكر، واصفًا تصرفهم بأنه تجاوز للمعايير الإنسانية والأخلاقية: “الجماعة لا دين لها ولا عقيدة ولا أخلاق”.

القوات المصرية في الخليج: دفاع وليس قتال

وأكد بكري أن وجود القوات المصرية في الخليج ليس استعراضًا للقوة< بل رسالة واضحة بأن مصر لا تترك حلفائها وقت الأزمات.

وأوضح أن هذه القوات تشارك في خطط دفاعية وليست عمليات قتالية، ردًا على التساؤلات حول المادة 152 من الدستور المتعلقة بإرسال القوات المصرية للخارج.

التعاون المصري الإماراتي نموذج للتنسيق العربي

أشار بكري إلى أن الإعلان عن وجود هذه القوات؛ جاء في إطار اتفاق مصري إماراتي مشترك، بعد ظهور صور زيارة الرئيس السيسي للمفرزة الجوية المصرية في الإمارات.

وشدد على أن مصر تتبنى سياسة واضحة وشريفة ولا تعمل بوجهين، مؤكدًا: “مصر أكبر من كل محاولات التشكيك، والرئيس السيسي رجل صادق في كل مواقفه”.