مصطفى بكري: مصر ملتزمة بشكل كامل تجاه أشقائها في الخليج

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات تأتي لتأكيد التزام مصر الكامل تجاه أشقائها في الخليج، مشددًا على أن وحدة الأمن القومي العربي جزء أساسي من استراتيجية مصر الإقليمية.

مصر تحمي أمنها القومي وأمن أشقائها

وأوضح بكري خلال برنامجه حقائق وأسرار أن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم، حيث تظهر قدرة الدولة المصرية على التحرك بحكمة لحماية أمنها القومي وأمن أشقائها، مشيرًا إلى أن أي خطوة لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة تجد دعم القيادة المصرية الكامل.

ورد بكري على جماعة الإخوان، مؤكدًا أن انتقاداتهم المستمرة لأي قوة عسكرية أو جهود للحفاظ على الأمن القومي لا تؤثر على سياسة مصر الثابتة، التي تركز على حماية مصالح الشعب العربي والحفاظ على وحدة المنطقة.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي تعزز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدًا أن التضامن العربي والخليجي يمثل دعامة قوية لاستقرار المنطقة.