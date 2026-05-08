مصطفى بكري: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد وحدة مصر والخليج العربي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات تعكس موقف مصر الثابت في عدم ترك أشقائها في أصعب الظروف، مشيرًا إلى أن دول الخليج العربي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

مصر قادرة التحرك في التوقيت المناسب

وأشار بكري، خلال تصريحاته ببرنامج حقائق وأسرار، إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس وتؤكد قدرة مصر على التحرك في التوقيت المناسب لحماية أمنها القومي وأمن أشقائها في المنطقة، مضيفًا أن أي خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة تحظى بدعم الدولة المصرية الكامل.

كما وجه بكري انتقادات صريحة لما وصفه بمحاولات جماعة الإخوان للتشكيك في جهود مصر لتعزيز السلام، مشيرًا إلى أن الجماعة دائمًا ما تنتقد أي قوة عسكرية قوية أو أي إجراءات لحماية الأمن القومي، مؤكدًا أن مصر لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على استقرارها وأمن شعوب المنطقة.

وأشار الإعلامي إلى أن هذه الزيارة تأتي أيضًا لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات على مختلف الأصعدة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مؤكدًا أن موقف مصر الثابت يبعث رسالة واضحة بأن الأمن العربي المشترك هو أولوية قصوى للقيادة المصرية.