مصطفى بكري: عمليات دقيقة بملايين الجنيهات تُجرى مجانًا ضمن التأمين الصحي الشامل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال توفير العمليات الجراحية والعلاجات المتقدمة للمواطنين بالمجان، بما يعكس حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن نجاح الفرق الطبية في صعيد مصر في إجراء عملية دقيقة لعلاج تمدد الشريان الأورطي، بلغت تكلفتها نحو مليون جنيه، إلا أن المريض خضع لها بالمجان ضمن خدمات التأمين الصحي الشامل.

جراحة دقيقة

وأضاف أن طفلًا يبلغ من العمر 7 سنوات، ويعاني من مرض نادر، خضع هو الآخر لجراحة دقيقة كانت قد تكلف أسرته نحو ربع مليون جنيه، غير أنها أُجريت مجانًا داخل مركز الشفاء الطبي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، في خطوة تعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع الصحي في مصر.