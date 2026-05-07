مصطفى بكري: السعودية منعت استخدام واشنطن قواعدها أو أجوائها لإعادة فتح مضيق هرمز

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن السعودية، تُعد تاريخيًا واحدة من أهم حلفاء الولايات المتحدة، إلا أن الرياض اتخذت موقفًا واضحًا برفض استخدام القواعد أو الأجواء السعودية في أي تحركات عسكرية تستهدف إعادة فتح مضيق هرمز.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن الموقف السعودي يعكس توجهًا أوسع داخل المنطقة، حيث أصبحت دول الخليج لا ترغب في الانخراط أو المشاركة في أي حرب ضد دولة بالمنطقة، حرصًا على تجنب مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي.

المنطقة تقف على حافة الانفجار

وأشار إلى أن التحركات الأمريكية الحالية تبدو أقرب إلى استعراض القوة والضغط السياسي والعسكري، دون الانزلاق الكامل إلى مواجهة مباشرة مع إيران، رغم أن المنطقة تقف على حافة الانفجار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.