معندكش دين | منشور ناري لـ مصطفي بكري ضد وجدي العربي بسبب هاني شاكر

شن الإعلامي مصطفي بكري هجوما على الهارب خارج مصر، وجدي العربي، بعد شماتته في وفاة الفنان القدير هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وكتب بكري عبر حسابه بموقع إكس : عندما يتطاول الإرهابي الإخواني وجدي العربي على المرحوم الفنان هاني شاكر ، دون مراعاة لحرمة الموت، فاعلم أنها أخلاق الشيطان.

وتابع : وهي صفه تميز بها هذا الأفاق ، الذي لا يعرف دينا ، ولا قيما ، ولا أخلاقا . الدين براء من أمثالك ، ولكن من يحرض علي القتل والدمار ، ليس مستبعدا عليه ، ان يسب الموتي ، ويتجاوز في حقهم.

وأثار الإخواني الهارب وجدي العربي جدلاً واسعاً بعد تداول منشور تضمن ما اعتُبر شماتة في وفاة الفنان الكبير هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا أمس في العاصمة الفرنسية باريس بعد صراع مع المرض.

وأعرب عدد من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد من هذه التصريحات، واصفين إياها بأنها خروج عن القيم الإنسانية والأخلاقية، خاصة في ظل العلاقة الفنية التي جمعت بين الطرفين خلال سنوات سابقة، وسط دعوات لاحترام حرمة الموت وتجنب إثارة الخلافات في مثل هذه الظروف.