جزيرة ديناميكية أصغر تكسر «لعنة الأربع سنوات» في آيفون 18 برو

تتجه كل التسريبات التي جمعها موقع PhoneArena إلى أن آبل تستعد هذا العام لإجراء أول تغيير بصري حقيقي على واجهة الشاشة منذ أربع سنوات في سلسلة البرو، عبر تقليص حجم Dynamic Island في iPhone 18 Pro وجعلها أقل بروزًا بشكل واضح مقارنة بما اعتدنا عليه منذ iPhone 14 Pro وحتى iPhone 17 Pro.

يصف التقرير هذه الخطوة بأنها كسر لـ«لعنة الأربع سنوات» لأن آبل احتفظت بالجزيرة الديناميكية بنفس الأبعاد تقريبًا منذ تقديمها لأول مرة، قبل أن تقرر الآن أخيرًا تقليص مساحة القطع أعلى الشاشة مع الحفاظ على الفكرة نفسها بدل الانتقال إلى ثقب كاميرا منفرد كما تمنى البعض.

أرقام التسريب: تقليص ملموس في عرض القطع

بحسب القياسات المستندة إلى وحدات وهمية Dummy Units وشاشات حماية مسرّبة، يتوقع أن ينخفض عرض فتحة Dynamic Island في iPhone 18 Pro من حوالي 20.06 ملم في iPhone 17 Pro إلى 14.98 ملم في iPhone 18 Pro، وهو ما يمثل تقريبًا تقليصًا بنسبة 25 في المئة في هذا التسريب الأخير، بينما سبق أن تحدثت تقارير أخرى عن نسبة تقارب 35 في المئة عند المقارنة بنسخ أقدم ومع قياسات مختلفة قليلًا.

لا يغير هذا الاختلاف في الأرقام الصورة العامة فنحن أمام جزيرة ديناميكية أضيق بشكل واضح، أقرب في حضورها البصري إلى ثقب كاميرا كبير منها إلى الشريط الأسود العريض الذي يغطي مساحة ملموسة من أعلى الشاشة حاليًا.

PhoneArena يشير إلى أن هذه الخطوة لا تصاحبها حاليًا أي تقليص إضافي لحواف الشاشة نفسها، إذ تظل الحواف المحيطة بالشاشة رفيعة للغاية كما في الجيل السابق، ما يعني أن المكسب البصري الأساسي للمستخدم سيكون في منطقة القطع نفسها، لا في إطار الشاشة ككل.

كيف نجحت آبل في تقليص الجزيرة دون التخلي عن Face ID؟

السر التقني وراء هذا التغيير، كما تشرحه تقارير من PhoneArena وGizchina ومصادر قريبة من سلسلة التوريد، هو أن آبل نجحت في نقل بعض مكونات نظام Face ID الحساسة إلى أسفل طبقة شاشة العرض نفسها، وعلى الأرجح مكوّنات مثل مُضيء النقاط أو مضيء الفيض flood illuminator، بينما بقيت الكاميرا الأمامية وعناصر أساسية أخرى في الفتحة الظاهرة.

تسمح هذه الخطوة بتقليص عرض القطع دون التضحية بموثوقية التعرف على الوجه، لكنها في الوقت نفسه تحد من قدرة آبل على إلغاء Dynamic Island بالكامل في هذا الجيل، لأن المنظومة لم تصل بعد إلى نقطة يمكن فيها إخفاء كل المكوّنات تحت الشاشة دون آثار على الأداء.

التقرير يوضح أن آبل تسير في «مسار تطوري» نحو شاشة خالية تمامًا من النتوءات والفتحات، لكن هذا المسار يمر بمحطات وسطية مثل iPhone 18 Pro ذات الجزيرة الأصغر، ومن المتوقع أن يظل هذا التصميم على الأقل لجيل أو جيلين قبل أن تنضج تقنيات «الكاميرا تحت الشاشة» وFace ID تحت اللوحة بما يكفي لنقل كل شيء خلف الزجاج دون أن يلاحظ المستخدم تدهورًا في الجودة أو السرعة.

ما الذي يعنيه هذا التغيير للمستخدم في الاستعمال اليومي؟

من منظور الاستخدام اليومي، يتوقع أن ينعكس هذا التقليص في Dynamic Island على شكل مساحة إضافية صغيرة حول شريط الحالة في أعلى الشاشة، تسمح بعرض المزيد من الأيقونات أو ترك مساحة أكثر «تنفسًا» للنصوص والمؤشرات، خاصة في الوضع الأفقي أو عند استخدام التطبيقات التي تستغل المنطقة العليا من الشاشة بكثافة.

كما أن الجزيرة الأضيق ستكون أقل لفتًا للانتباه عند مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب في الوضع ملء الشاشة، إذ ستغطي مساحة أقل من المشهد، ما يقلل الإحساس بأن جزءًا من المحتوى مفقود في الزاوية العلوية.

مع ذلك، يذكّر PhoneArena بأن Dynamic Island لن تختفي في iPhone 18 Pro، بل ستستمر كمنطقة تفاعلية تعرض الإشعارات الحية والنشاطات الجارية مثل المكالمات والمؤقتات وتشغيل الموسيقى، وهو ما يعني أن التجربة التي أحبها البعض وانتقدها آخرون ستبقى موجودة، فقط بشكل أكثر أناقة وأقل إزعاجًا بصريًا.

لمن كان يأمل في شاشة بلا أي انقطاع على الإطلاق، يبدو أن عليهم الانتظار لجيل لاحق، لكن لمن ضايقتهم ضخامة الجزيرة الحالية دون رفض الفكرة نفسها، فإن iPhone 18 Pro يقدم حلًا وسطًا أكثر توازنًا بين الوظيفة والشكل.