آبل تتخلى بصمت عن أرخص Mac mini.. وتطرح موديل جديد بـ 800 دولار

فوجئ متابعو منتجات آبل خلال الأيام الماضية باختفاء أرخص نسخة من Mac mini من متجر الشركة الرسمي، في خطوة لم تعلن عنها آبل صراحة لكنها تعني عمليًا أن الشركة أوقفت بيع أرخص حاسوب مكتبي في تشكيلتها الحالية، ورفعت الحد الأدنى لسعر الدخول إلى منظومة macOS من خلال هذا الجهاز الصغير الذي كان لسنوات بوابة الكثيرين إلى عالم الماك.

النموذج الذي اختفى هو نسخة Mac mini المزودة بشريحة M4 وسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة 16 جيجابايت، والتي كانت تُعرض بسعر 599 دولارًا في السوق الأمريكية، قبل أن يُستبدل هذا السعر على موقع آبل بعبارة «غير متوفر حاليًا» ثم تُحذف هذه التهيئة بالكامل من صفحة الشراء.

ماذا حدث لأرخص Mac mini تحديدًا؟

قبل قرار آبل الأخير، كان Mac mini يُعدّ أكثر طرق الدخول إلى عالم حواسيب آبل المكتبية من حيث السعر، إذ حصل على تحديث كبير في 2024 مع تصميم محسّن وشريحة M4 أقوى، مع الاحتفاظ بسعر 599 دولارًا للنسخة الأساسية، ما جعله خيارًا جذابًا لمن يريد تجربة macOS دون دفع أسعار iMac أو Mac Studio.

لكن خلال الأسابيع الماضية، بدأت إشارات النقص بالظهور؛ إذ ظهر النموذج الأساسي أولًا كـ«غير متوفر حاليًا» في متجر آبل، مع مواعيد شحن مؤجلة لأسابيع، قبل أن تؤكد تقارير من مواقع متخصصة مثل Cult of Mac وMacRumors أن نسخة 256 جيجابايت اختفت تمامًا من خيارات التهيئة، وأن Mac mini بات يبدأ الآن من نسخة بسعة 512 جيجابايت وذاكرة 16 جيجابايت بسعر 799 دولارًا.

هذا يعني أن آبل لم توقف خط Mac mini نفسه، لكنها أنهت فعليًا تهيئة «المدخل الرخيص» التي كانت تجعل هذا الجهاز نقطة جذب لطلاب، ومطورين مستقلين، ومستخدمين يريدون حاسوب ماك مكتبيًا بسعر مقبول يمكن ربطه بأي شاشة ولوحة مفاتيح.

بدلًا من ذلك، أصبح على من يريد شراء Mac mini جديد من آبل أن يدفع 200 دولار إضافية على الأقل مقارنة بالسابق، مقابل ضعف سعة التخزين قياسًا بالنموذج الملغى، وهو ما يغير معادلة القيمة التي كان يقدمها الجهاز لسنوات.

أزمة مكوّنات أم خطوة متعمدة لرفع الأسعار؟

التفسير الأكثر تداولًا بين المحللين هو أن الخطوة مرتبطة بأزمة في توافر مكونات الذاكرة DRAM وشرائح التخزين NAND، وهي الأزمة نفسها التي أثرت في نماذج أخرى من Mac mini وMac Studio خلال الأشهر الماضية.

تقارير متخصصة تشير إلى أن آبل تواجه صعوبة في تأمين كميات كافية من شرائح الذاكرة والتخزين بسعات معينة، مع ارتفاع أسعار هذه المكونات عالميًا، ما يجعل بيع نموذج منخفض السعر بهامش ربح ضئيل أقل جاذبية بالنسبة للشركة في هذه المرحلة.

في هذا السياق، يبدو أن آبل فضلت التضحية بأرخص تهيئة للمنتج للحفاظ على هوامش الربح، خاصة أن تكاليف تصنيع أجهزة الماك المعتمدة على معالجات M-series والذواكر المتقدمة ارتفعت مع تزايد الطلب، سواء من المستخدمين أو من مراكز البيانات التي تستخدم شرائح مشابهة في خوادم الذكاء الاصطناعي.

ما يعزز هذا التحليل أن آبل لم تقدم في المقابل نموذجًا أرخص بديلًا، ولم تُخفض سعر تهيئة 512 جيجابايت بعد إلغاء تهيئة 256 جيجابايت، بل تركتها عند 799 دولارًا، أي نفس السعر الذي كانت تُباع به سابقًا نسخة 512 جيجابايت كخيار أعلى في السلم.

ماذا يعني ذلك للمستخدم الذي يفكر في شراء Mac mini الآن؟

عمليًا، من يريد اليوم شراء Mac mini جديد مباشرة من آبل سيجد أن أقل تهيئة متاحة تحمل شريحة M4 مع 16 جيجابايت من الذاكرة و512 جيجابايت من التخزين، بسعر أعلى بمئتي دولار من السعر القديم، ما يجعل الجهاز أقل جاذبية لمن كان يخطط لاستخدامه كحاسوب ثانوي أو كمنصة تجارب بسعر اقتصادي.

تعتبر صحيح أن سعة 512 جيجابايت أكثر راحة من 256 جيجابايت في زمن تتضخم فيه أحجام التطبيقات وملفات الوسائط، لكن ليس كل المستخدمين كانوا يحتاجون أصلًا لهذه الزيادة، خاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل كبير على التخزين الخارجي أو السحابي.

في المقابل، ما زال هناك أمل لمن يبحث عن تهيئة 256 جيجابايت بسعر أقرب إلى 599 دولارًا؛ فالتقارير تشير إلى أن بعض متاجر التجزئة والطرف الثالث ما زالت تمتلك مخزونًا من الأجهزة التي لم تبع بعد، ويمكن العثور عليها عند التجار أو عبر المتاجر الإلكترونية الكبرى لفترة مؤقتة إلى أن تنفد الكميات.

لكن على المدى المتوسط، ترجّح المصادر أن تصبح نقطة الدخول الرسمية لعالم Mac mini هي نفس التهيئة ذات سعة 512 جيجابايت التي تروج لها آبل حاليًا، ما يعني أن «أرخص ماك مكتبي» لدى الشركة لم يعد رخيصًا كما كان.

ما الصورة الأكبر خلف قرار آبل؟

عند جمع هذا التطور مع قرارات أخرى مثل سحب بعض تهيئات Mac Studio عالية الذاكرة من المتجر، وإيقاف Mac Pro تمامًا لصالح Mac Studio، يمكن قراءة خطوة إلغاء أرخص Mac mini على أنها جزء من إعادة تموضع أوسع لسلسلة حواسيب آبل المكتبية.

تبدو الشركة وكأنها تدفع المستخدمين تدريجيًا نحو شرائح سعرية أعلى، مع التركيز على أجهزة بأرباح أفضل لكل وحدة مباعة، مستفيدة من سمعة macOS ومن تحسينات الأداء التي جلبتها شرائح M4 مقارنة بالجيل السابق.

هذه السياسة قد تثير استياء بعض المستخدمين الذين كانوا يرون في Mac mini «بوابة منخفضة التكلفة» إلى عالم الماك، لكنها في الوقت نفسه تعكس ثقة آبل في أن جمهورها المستهدف مستعد لدفع المزيد مقابل جهاز يقدم أداءً قويًا في صيغة مكتبية صغيرة، حتى لو فقد هذا الجهاز اللقب غير الرسمي الذي حمله لسنوات باعتباره «أرخص ماك يمكنك شراؤه جديدًا من آبل».

وفي غياب أي إعلان رسمي عن عودة نسخة أرخص أو إطلاق جيل جديد قريبًا، يبقى السؤال مفتوحًا: هل سنرى مستقبلًا عودة لخيارات اقتصادية حقيقية في سوق الماك، أم أن عصر «ماك بسعر 599 دولارًا» أصبح جزءًا من التاريخ؟