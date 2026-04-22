قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

عاشق الأجهزة.. من هو رئيس آبل الجديد؟

عاشق الأجهزة.. من هو رئيس آبل الجديد؟
عاشق الأجهزة.. من هو رئيس آبل الجديد؟
قسم التكنولوجيا

بعد 15 عاماً قضاها تيم كوك رئيساً تنفيذياً لعلامة آبل المريكية عملاقة التقنية في العالم، وخلفاً بمؤسسها الملهم ستيف جوبز، قرر كوك التنحي جزئياً عن منصبه، والقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، مفسحاً المجال أمام جون تيرنوس، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة.

وبحسب موقع “ماشابل” التقني، قضى جون تيرنوس البالغ من العمر 50 عاماً قرابة الـ 26 عاماً بين أجهزة آبل فور تخرجه من جامعة بنسلفانيا في الهندسة الميكانيكية.

بدأ أولى خطواته مع Apple في قسم التصميم، ثم نائبًا لرئيس قسم هندسة الأجهزة عام 2013، لأجهزة المسئولة آيفون، آيباد، ماك ،ساعة آب، سماعات آيربودز، وحتى نظارة الواقع الافتراضي فيجن برو.

ومن أبرز إنجازاته معالجات آبل نفسها، التي عكف على إنتاجها، وأضافت بالفعل في تطوير وتحسين أداء منتجات العلامة الأمريكية العريقة، وهو ما يأمله محبو العلامة في لإطلاق منتجات أكثر قوة في الفترة المقبل تحت قيادة جون.

بينما سيحل جوهاني سروري محل جون تيرنوس، ويقود هندسة الأجهزة بالكامل في الفترة القادمة، وسط المنافسة الشرسة والتحديات الكبيرة بفعل التوترات الجيوسياسية، والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

أضف إلى ذلك تأخر آبل عن أقرب منافسيها فى مجال الذكاء الاصطناعي، وحاولت معالجة ذلك بتعيين مسؤول محترف من جوجل. 

لكن مهمة تيرنوس ستكون صعبة للغاية، بعد ما نجح تيم كوك الرئيس التنفيذي السابق لـ آبل في مضاعفة أرباح الشركة على مدار 15 عامًا لأكثر من، وجعل القيمة السوقية لـ Apple تتخطى 20 ضعفاً بقيمة 4 تريليونات دولار.

وبالعودة لعام 1998 عندما انضم للصانع الأمريكي وهو على حافة الإفلاس، وأعاد هيكلة الكيان بالكامل، ونجح مع جوبز، ومن ثم بمفرده لاحقاً بفضل قراراته الحكيمة، وبلغت ثروته الشخصية 3 مليارات دولار، نتاج ما يتقاضاه ونسبته في الأرباح.

برأيك هل تتوقع أن ينجح الرئيس التنفيذي الجديد أكثر منه، أم أن أرقام كوك ستظل قياسية وصعبة المنال لتحقيقها من جديد وتخطيها؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد