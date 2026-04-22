كل ما تريد معرفته عن iphone 18 Pro Max قبل إطلاقه رسمياً
للمرة الثانية في أقل من شهرين تسريبات جديدة تظهر عن iphone 18 Pro Max المرتقب، الذي سيصدر رسمياً في أقل من 5 أشهر، بعدما جرت العادة أن يصدر الهاتف الذكي الأشهر في العالم بحلول شهر سبتمبر.

وبحسب موقع “ماك وورلد” التقني، ستكشف آبل عن هواتفها الثلاثة الرئيسية iphone 18 Pro Max و iphone 18 Pro وآخر بشاشة قابلة للطي لأول مرة في تاريخها.

ستحمل السلسلة الجديدة ألوان حيوية ومفعمة بالطاقة، مثل التي كشفت عنها آبل في سلسة آيفون 17 الحالية، ما يعيدنا إلى سلسلة آيفون 5، عندما قدمت آيفون 5C ليصبح وقتها أول هاتف ذكي بألوان جديدة غير التقليدية.

ومع استمرار مبيعات سلسلة آيفون 17 الإستثنائية، يبدو أن آبل قررت إعادة المشهد مرة أخرى ولكن بألوان مختلفة بعض الشيء، بيما الهاتف القابل للطي سيكون بمثابة آيباد ميني صغير ولكن بالألوان التقليدية المعروفة، مثل السيلفر، الأسود والأبيض.

الأكثر غرابة أن التسريبات تؤكد أن سماكته ستبلغ 4.7 ميلليمتر فقط، بينما الهاتف الأنحف والأخف وزناً لدى آبل هو آيفون آير بسماكة تصل إلى 5.6 ميلليمتر.

يذكر أن تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة آبل على مدار 15 عاماً قرر الإبتعاد عن المشهد قليلاً، حيث سيكون خلف الستار بتوليه حقيبة رئيس مجلس الإدارة التنفيذى.

وهنا ستكون الفرصة ألكبر ليتمكن من تولي الملفات الاستراتيجية، المتمثلة في العلاقات الحكومية مع صناع القرار في العالم، وقطع شوطاً كبيراً بالفعل على مجار الفترات الماضية، وحقق أرقاماً قياسياً مع آبل حعلتها متفردة في الصدارة.

بينما سيحل محله جون تيرنوس، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة، البالغ من العمر 50 عامًا، الذي كان يشغل نصب نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة، والذي قضى 26 عاماً بين الأجهزة والـ “هاردوير” منذ عام 2001، منذ تخرجه من جامعة بنسلفانيا في الهندسة الميكانيكية.

الأمر الذي ينتظرخ خبراء التقنية وكذلك محبو آبل مع أول منتجات لعملاقة صناعة التقنية في العالم تحت إدارة تيرنوس، الذي سيوجه الدفة بالكامل تجاه المعالجات لتصبح أكثر قوة، مما يبشر بأجهزة آيفون متكاملة في الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاروخ قدر في شوارع طهران

بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد

شهادات ادخار البنك الأهلي

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

هاني شاكر

رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

وزير التربية والتعليم

التعليم: إجازة "تحرير سيناء" تشمل طلاب ومعلمي مدارس المحافظات التي تعمل السبت

جمال شعبان

حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟

ترشيحاتنا

الدكتور اشرف حاتم

رئيس جامعة القاهرة يهنئ أشرف حاتم بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي

الدكتور أشرف حاتم

وزير التعليم العالي يهنئ الدكتور أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي

جانب من الفعاليات

مؤتمر عين شمس السنوي يناقش مستقبل صناعة التقاوي في مصر لتعزيز الأمن الغذائي

بالصور

طريقة عمل المارشميلو في المنزل بخطوات سهلة .. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو

دراسة: تناول فيتامين «د» يوميًا يُساهم في تخفيف أمراض القولون

تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية

احترس .. الأطعمة الجاهزة ترفع خطر أمراض البروستاتا لدى الرجال

مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

عصابة نابولي

على طريقة La Casa de Papel .. عصابة تهرب عبر الصرف الصحي في نابولي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد