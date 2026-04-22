كل ما تريد معرفته عن iphone 18 Pro Max قبل إطلاقه رسمياً

للمرة الثانية في أقل من شهرين تسريبات جديدة تظهر عن iphone 18 Pro Max المرتقب، الذي سيصدر رسمياً في أقل من 5 أشهر، بعدما جرت العادة أن يصدر الهاتف الذكي الأشهر في العالم بحلول شهر سبتمبر.

وبحسب موقع “ماك وورلد” التقني، ستكشف آبل عن هواتفها الثلاثة الرئيسية iphone 18 Pro Max و iphone 18 Pro وآخر بشاشة قابلة للطي لأول مرة في تاريخها.

ستحمل السلسلة الجديدة ألوان حيوية ومفعمة بالطاقة، مثل التي كشفت عنها آبل في سلسة آيفون 17 الحالية، ما يعيدنا إلى سلسلة آيفون 5، عندما قدمت آيفون 5C ليصبح وقتها أول هاتف ذكي بألوان جديدة غير التقليدية.

ومع استمرار مبيعات سلسلة آيفون 17 الإستثنائية، يبدو أن آبل قررت إعادة المشهد مرة أخرى ولكن بألوان مختلفة بعض الشيء، بيما الهاتف القابل للطي سيكون بمثابة آيباد ميني صغير ولكن بالألوان التقليدية المعروفة، مثل السيلفر، الأسود والأبيض.

الأكثر غرابة أن التسريبات تؤكد أن سماكته ستبلغ 4.7 ميلليمتر فقط، بينما الهاتف الأنحف والأخف وزناً لدى آبل هو آيفون آير بسماكة تصل إلى 5.6 ميلليمتر.

يذكر أن تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة آبل على مدار 15 عاماً قرر الإبتعاد عن المشهد قليلاً، حيث سيكون خلف الستار بتوليه حقيبة رئيس مجلس الإدارة التنفيذى.

وهنا ستكون الفرصة ألكبر ليتمكن من تولي الملفات الاستراتيجية، المتمثلة في العلاقات الحكومية مع صناع القرار في العالم، وقطع شوطاً كبيراً بالفعل على مجار الفترات الماضية، وحقق أرقاماً قياسياً مع آبل حعلتها متفردة في الصدارة.

بينما سيحل محله جون تيرنوس، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة، البالغ من العمر 50 عامًا، الذي كان يشغل نصب نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة، والذي قضى 26 عاماً بين الأجهزة والـ “هاردوير” منذ عام 2001، منذ تخرجه من جامعة بنسلفانيا في الهندسة الميكانيكية.

الأمر الذي ينتظرخ خبراء التقنية وكذلك محبو آبل مع أول منتجات لعملاقة صناعة التقنية في العالم تحت إدارة تيرنوس، الذي سيوجه الدفة بالكامل تجاه المعالجات لتصبح أكثر قوة، مما يبشر بأجهزة آيفون متكاملة في الفترة المقبلة.