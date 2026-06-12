ليلة لاتينية أسطورية.. شاكيرا تتصدر الترند بسبب كأس العالم 2026| إيه الحكاية

قبل أن تتدحرج الكرة بانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم 2026، كانت الأنظار تتجه إلى ملعب "أزتيكا" التاريخي في مكسيكو سيتي، حيث شهد العالم واحدة من أكثر حفلات الافتتاح إبهارا في تاريخ المونديال.

في أمسية امتزجت فيها الموسيقى بالثقافة والتراث والتكنولوجيا، تحولت مدرجات الملعب العملاق إلى مسرح مفتوح للاحتفال بكرة القدم، وسط حضور جماهيري ضخم وأجواء حماسية حبست أنفاس الملايين حول العالم.

استعراض بصري يخطف الأنظار

بدأت مراسم الافتتاح بلوحات فنية مبهرة جسدت روح المكسيك وتاريخها العريق، حيث ملأت أرضية الملعب عروض راقصة مستوحاة من ثقافات السكان الأصليين، بينما تزينت الأجواء بأزياء تقليدية زاهية وأخرى مستقبلية ذات طابع كوني باللونين الذهبي والفضي.

وفي مشهد استثنائي، ظهر مجسم عملاق لكأس العالم في قلب الملعب، بالتزامن مع عروض ألعاب نارية أضاءت سماء مكسيكو سيتي، لتعلن رسميًا بداية رحلة كروية ينتظرها عشاق اللعبة بشغف كبير.

شاكيرا نجمة الليلة بلا منازع

وكما فعلت قبل 16 عاما عندما قدمت أغنية "واكا واكا" في مونديال جنوب إفريقيا 2010، عادت النجمة الكولومبية شاكيرا لتفرض حضورها الاستثنائي على المشهد العالمي.

فمع اقتراب ختام الحفل، اعتلت المسرح مرتدية إطلالة لافتة باللون الأصفر الكهرماني، لتقدم الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026 "Dai Dai" بمشاركة النجم النيجيري بورنا بوي، في عرض موسيقي جمع بين إيقاعات البوب اللاتيني والأفروبيتس وسط تفاعل جماهيري هائل.

وخلال دقائق معدودة، تحولت المدرجات إلى موجة من الغناء والرقص، لتصبح شاكيرا حديث الجماهير ووسائل الإعلام بعد أداء وصفه كثيرون بأنه أحد أبرز لحظات افتتاح البطولة.

إطلالة لاتينية تعكس روح البطولة

لم يكن اختيار شاكيرا لإطلالتها مجرد تفصيل عابر، بل جاء متناغمًا مع الطابع اللاتيني للمونديال فقد اعتمدت ملابس رياضية عصرية مستوحاة من أزياء لاعبات التنس والهوكي، مستخدمة خامات حديثة تمنح الراحة والحركة، في مزيج جمع بين الأناقة والطاقة والحيوية.

وكان اللون الأصفر الكهرماني، أحد أبرز ألوان صيف 2026، عنوانًا لإطلالتها التي لاقت إعجاب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

سلمى حايك تضيف لمسة من الأناقة

إلى جانب شاكيرا، خطفت النجمة العالمية سلمى حايك الأنظار بحضورها اللافت خلال الحفل.

واختارت الفنانة المكسيكية إطلالة باللون الأحمر القوي، جاءت بأسلوب "Semi Formal" الذي جمع بين الرسمية والأناقة والراحة، بما يتناسب مع أجواء الاحتفال الصيفية داخل الاستاد، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه الفنية الحاضرة في المناسبة.

نجوم العالم على مسرح المونديال

ولم تقتصر الاحتفالات على شاكيرا فقط، إذ شهد الحفل مشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العالمية واللاتينية، من بينهم فرقة "مانا" المكسيكية، وداني أوشن، ولوس أنجلوس أسوليس، وجيه بالفين، وبيليندا.

كما أدى المطرب المكسيكي أليخاندرو فرنانديز النشيد الوطني للمكسيك، فيما قدم التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي أغنية "DNA" الرسمية للبطولة، في عمل موسيقي مزج بين الأوبرا والإيقاعات الإلكترونية الحديثة.

48 منتخبًا وحلم عالمي جديد

وفي الجزء الثاني من الحفل، استعرضت أعلام المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة، في مشهد جسد التنوع الثقافي والوحدة الرياضية التي تمثلها كأس العالم.

وتشهد نسخة 2026 رقمًا قياسيًا في عدد المنتخبات والمباريات، حيث تقام 104 مواجهات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي أصبحت أول دولة في التاريخ تستضيف كأس العالم للمرة الثالثة.

احتفالات داخل الملعب وفوضى خارجه

وبينما سادت أجواء الفرح داخل ملعب "أزتيكا"، شهدت بعض المناطق المحيطة بمكسيكو سيتي ازدحامًا وفوضى نتيجة التدفق الكبير للمشجعين الراغبين في دخول مناطق المشجعين الرسمية.

ورغم تلك المشاهد، بقيت أجواء الاحتفال هي العنوان الأبرز، حيث عاش عشاق كرة القدم ليلة استثنائية امتزج فيها الفن بالرياضة والثقافة، لتكتب المكسيك فصلًا جديدًا في تاريخ بطولات كأس العالم.

بداية تليق بأكبر حدث كروي على وجه الأرض

هكذا انطلقت كأس العالم 2026، ليس فقط بمباراة افتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا، بل بعرض عالمي متكامل جسّد شغف الشعوب بكرة القدم.