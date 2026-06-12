ناقد رياضي: كأس العالم حدث استثنائي ينتظره الجمهور بشغف كل أربع سنوات

أكد محمد عادل، الناقد والمحلل الرياضي، أن بطولة كأس العالم تمثل الحدث الكروي الأهم عالميًا، مشيرًا إلى أن الجماهير حول العالم تترقب انطلاقها بشغف كبير لما تحمله من أجواء استثنائية تتجاوز مجرد مباريات كرة القدم.

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن المونديال يعد مهرجانًا رياضيًا عالميًا يجمع بين المنافسة الكروية والتنظيم الجماهيري والعروض الاحتفالية، لافتًا إلى أن النسخة الحالية تشهد مشاركة 48 منتخبًا وإقامة 104 مباريات على مدار 38 يومًا.

وأشار إلى أن الجماهير تابعت باهتمام كبير حفلي الافتتاح والمباريات الأولى للبطولة، وسط حضور جماهيري لافت ومؤازرة قوية للمنتخبات المشاركة، مؤكدًا أن كأس العالم يظل الحدث الرياضي الأكثر جذبًا للمشاهدين حول العالم.

وأضاف أن إقامة البطولة في ثلاث دول مختلفة تمثل تحديًا تنظيميًا كبيرًا، خاصة مع اختلاف التوقيتات، إلا أن ذلك لا يقلل من الحماس الجماهيري لمتابعة مباريات المونديال والاستمتاع بأجوائه المميزة.