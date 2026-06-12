كأس العالم 2026.. تعرف على القنوات المجانية الناقلة للمباريات وتردداتها

انطلقت منافسات كأس العالم 2026 مساء أمس الخميس في نسخة تاريخية تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في أكبر حدث كروي على مستوى المنتخبات.
وشهدت المباراة الافتتاحية فوز منتخب المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد على ملعب أزتيكا التاريخي في العاصمة مكسيكو سيتي، إيذانًا ببدء منافسات البطولة التي تستمر حتى 19 يوليو المقبل.
ومع انطلاق مباريات المونديال، يواصل عشاق كرة القدم البحث عن القنوات المجانية الناقلة للبطولة، من أجل متابعة المباريات دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة، خاصة مع توفر عدد من القنوات المفتوحة التي تبث المواجهات عبر أقمار صناعية مختلفة وبجودات عالية تصل إلى 4K.
القنوات العربية المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
تتوفر عدة قنوات عربية مفتوحة تتيح متابعة عدد من مباريات البطولة، أبرزها:
القناة الجزائرية الأرضية (Programme National HD)
القمر: نايل سات
التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
القناة الرياضية المغربية (TNT)
القمر: بدر 26 شرق
التردد: 11180
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
FIFA TV
القمر: نايل سات
التردد: 11512
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
القنوات الأوروبية المفتوحة الناقلة للمونديال
القنوات الفرنسية
TF1 HD
M6 HD
W9 HD
القمر: يوتلسات 9 شرق
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
القنوات الألمانية
ZDF HD
Das Erste HD
القمر: أسترا 19.2 شرق
الترددات:
11362 أفقي
11494 أفقي
معدل الترميز: 22000
القنوات التركية
TRT 4K
التردد: 11767
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 15000
TRT Sport
التردد: 11793
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 30000
القمر: تركسات 42 شرق
القنوات الإسبانية
La 1 HD
La 2 HD
القمر: هيسباسات 30 غرب
الترددات:
12583
12630
الاستقطاب: عمودي (V)
القنوات البريطانية
تنقل هيئة الإذاعة البريطانية BBC وشبكة ITV عددًا من مباريات البطولة مجانًا داخل المملكة المتحدة عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية التابعة لها.
قنوات مجانية إضافية
بعض مباريات البطولة عبر قنوات beIN Sports المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قناة Cuatro الإسبانية عبر القمر هوت بيرد 13 شرق.
قناة RTP البرتغالية.