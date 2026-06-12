كأس العالم 2026.. تعرف على القنوات المجانية الناقلة للمباريات وتردداتها

انطلقت منافسات كأس العالم 2026 مساء أمس الخميس في نسخة تاريخية تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في أكبر حدث كروي على مستوى المنتخبات.

وشهدت المباراة الافتتاحية فوز منتخب المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد على ملعب أزتيكا التاريخي في العاصمة مكسيكو سيتي، إيذانًا ببدء منافسات البطولة التي تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ومع انطلاق مباريات المونديال، يواصل عشاق كرة القدم البحث عن القنوات المجانية الناقلة للبطولة، من أجل متابعة المباريات دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة، خاصة مع توفر عدد من القنوات المفتوحة التي تبث المواجهات عبر أقمار صناعية مختلفة وبجودات عالية تصل إلى 4K.

القنوات العربية المجانية الناقلة لكأس العالم 2026

تتوفر عدة قنوات عربية مفتوحة تتيح متابعة عدد من مباريات البطولة، أبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية (Programme National HD)

القمر: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

القناة الرياضية المغربية (TNT)

القمر: بدر 26 شرق

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

FIFA TV

القمر: نايل سات

التردد: 11512

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

القنوات الأوروبية المفتوحة الناقلة للمونديال

القنوات الفرنسية

TF1 HD

M6 HD

W9 HD

القمر: يوتلسات 9 شرق

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

القنوات الألمانية

ZDF HD

Das Erste HD

القمر: أسترا 19.2 شرق

الترددات:

11362 أفقي

11494 أفقي

معدل الترميز: 22000

القنوات التركية

TRT 4K

التردد: 11767

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 15000

TRT Sport

التردد: 11793

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 30000

القمر: تركسات 42 شرق

القنوات الإسبانية

La 1 HD

La 2 HD

القمر: هيسباسات 30 غرب

الترددات:

12583

12630

الاستقطاب: عمودي (V)

القنوات البريطانية

تنقل هيئة الإذاعة البريطانية BBC وشبكة ITV عددًا من مباريات البطولة مجانًا داخل المملكة المتحدة عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية التابعة لها.

قنوات مجانية إضافية

بعض مباريات البطولة عبر قنوات beIN Sports المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قناة Cuatro الإسبانية عبر القمر هوت بيرد 13 شرق.

قناة RTP البرتغالية.