قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبابي قبل انطلاق مشوار فرنسا بـ المونديال: سنحتفل في الشانزليزيه
هل تنتهي معاناة أوائل جامعة الأزهر؟ تحرك برلماني عاجل لحل أزمتهم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
لازم تدوس.. رسالة غامضة من فرج عامر: الحياة لا تحترم إلا الأقوياء
قفزة 35 جنيهًا للطبق.. تعافي أسعار البيض الأحمر بعد موجة خسائر للمنتجين
921 ألف طالب سيؤدون امتحانات الثانوية العامة.. و15% أسئلة مقالية
مفاجأة.. تفاصيل عقد حمزة عبد الكريم الجديد مع برشلونة
بقوة 7.8 ريختر.. ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 55 قتيلا
هيئة الدواء تكشف عن مرحلة جديدة في دعم وتطوير الصناعات الدوائية المحلية.. تفاصيل
عمومية النقابة العامة تناقش التضخم في أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان
النقل تطلق مبادرة "فني واع.. لأسطول آمن" وتدعو الشركات والهيئات إلى الاستفادة من البرنامج المجاني
مونديال 2026.. منتخب مصر يواصل تدريباته إستعدادا لمواجهة بلجيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم 2026.. تعرف على القنوات المجانية الناقلة للمباريات وتردداتها

كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
حمزة شعيب

انطلقت منافسات كأس العالم 2026 مساء أمس الخميس في نسخة تاريخية تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في أكبر حدث كروي على مستوى المنتخبات.

وشهدت المباراة الافتتاحية فوز منتخب المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد على ملعب أزتيكا التاريخي في العاصمة مكسيكو سيتي، إيذانًا ببدء منافسات البطولة التي تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ومع انطلاق مباريات المونديال، يواصل عشاق كرة القدم البحث عن القنوات المجانية الناقلة للبطولة، من أجل متابعة المباريات دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة، خاصة مع توفر عدد من القنوات المفتوحة التي تبث المواجهات عبر أقمار صناعية مختلفة وبجودات عالية تصل إلى 4K.

القنوات العربية المجانية الناقلة لكأس العالم 2026

تتوفر عدة قنوات عربية مفتوحة تتيح متابعة عدد من مباريات البطولة، أبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية (Programme National HD)

القمر: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

القناة الرياضية المغربية (TNT)

القمر: بدر 26 شرق

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

FIFA TV

القمر: نايل سات

التردد: 11512

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

القنوات الأوروبية المفتوحة الناقلة للمونديال

القنوات الفرنسية

TF1 HD

M6 HD

W9 HD

القمر: يوتلسات 9 شرق
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500

القنوات الألمانية

ZDF HD

Das Erste HD

القمر: أسترا 19.2 شرق

الترددات:

11362 أفقي

11494 أفقي

معدل الترميز: 22000

القنوات التركية

TRT 4K

التردد: 11767

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 15000

TRT Sport

التردد: 11793

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 30000

القمر: تركسات 42 شرق

القنوات الإسبانية

La 1 HD

La 2 HD

القمر: هيسباسات 30 غرب

الترددات:

12583

12630

الاستقطاب: عمودي (V)

القنوات البريطانية
تنقل هيئة الإذاعة البريطانية BBC وشبكة ITV عددًا من مباريات البطولة مجانًا داخل المملكة المتحدة عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية التابعة لها.

قنوات مجانية إضافية

بعض مباريات البطولة عبر قنوات beIN Sports المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قناة Cuatro الإسبانية عبر القمر هوت بيرد 13 شرق.

قناة RTP البرتغالية.

كأس العالم 2026 منتخب المكسيك جنوب إفريقيا القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصير القصب

مادة خطرة في عصير القصب .. حماية المستهلك يكشف مفاجأة صادمة بـ طوخ

ترامب ونتنياهو

4 بنود سرية في اتفاق إيران.. ترامب يفاجئ نتنياهو بصفقة تغير وجه الشرق الأوسط

زيادة الأجور

زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب

5250 جنيها.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

الاهلي

مفاجأة في تجديد عقود ثنائي الأهلي | خاص

ترامب

بعد تصريحات ترامب.. الخارجية الإيرانية تكشف مفاجأة بشأن الاتفاق مع أمريكا

محمد صلاح

الكومي عن ذكر اسم محمد صلاح في أغنية افتتاح المونديال: أنا رأسي مرفوعة

ترشيحاتنا

قوافل تعليمية

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش.. ليمون ونعناع مع الصودا

فرح شعبان

بالحجاب والعباءة السوداء .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

بالصور

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد