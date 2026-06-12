تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة مواجهتين ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك بعد انطلاقة البطولة أمس الخميس.

ويستضيف منتخب كندا نظيره منتخب البوسنة والهرسك في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لتحقيق بداية قوية في مشوارهم بالمونديال، بينما يلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع باراجواي في الساعات الأولى من صباح السبت ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة ذاتها.

وكانت الجولة الافتتاحية للبطولة قد شهدت فوز منتخب المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، فيما نجح منتخب كوريا الجنوبية في التغلب على التشيك بنتيجة 2-1.

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، على أن تستمر المنافسات حتى 19 يوليو المقبل.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة 12 يونيو 2026

كندا × البوسنة والهرسك – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الولايات المتحدة الأمريكية × باراجواي – الساعة 4:00 فجر السبت بتوقيت مصر والسعودية.

وتُنقل المباراتان عبر قناتي "بي إن سبورت ماكس 1" و"بي إن سبورت ماكس 2".

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم (الجولة الأخيرة)

الفتح × المغرب الفاسي – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية (4:00 مساءً بتوقيت المغرب).

أولمبيك آسفي × الكوكب المراكشي – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية (4:00 مساءً بتوقيت المغرب).

النادي المكناسي × نهضة الزمامرة – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية (6:00 مساءً بتوقيت المغرب).

الدفاع الحسني الجديدي × أولمبيك الدشيرة – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية (6:00 مساءً بتوقيت المغرب).

وتُنقل مباريات الدوري المغربي عبر مجموعة قنوات الرياضية المغربية.