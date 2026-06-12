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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة 12 يونيو 2026

مواعيد مباريات كأس العالم
مواعيد مباريات كأس العالم
حمزة شعيب

تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة مواجهتين ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك بعد انطلاقة البطولة أمس الخميس.

ويستضيف منتخب كندا نظيره منتخب البوسنة والهرسك في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لتحقيق بداية قوية في مشوارهم بالمونديال، بينما يلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع باراجواي في الساعات الأولى من صباح السبت ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة ذاتها.

وكانت الجولة الافتتاحية للبطولة قد شهدت فوز منتخب المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، فيما نجح منتخب كوريا الجنوبية في التغلب على التشيك بنتيجة 2-1.

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، على أن تستمر المنافسات حتى 19 يوليو المقبل.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة 12 يونيو 2026

كندا × البوسنة والهرسك – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الولايات المتحدة الأمريكية × باراجواي – الساعة 4:00 فجر السبت بتوقيت مصر والسعودية.

وتُنقل المباراتان عبر قناتي "بي إن سبورت ماكس 1" و"بي إن سبورت ماكس 2".

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم (الجولة الأخيرة)

الفتح × المغرب الفاسي – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية (4:00 مساءً بتوقيت المغرب).

أولمبيك آسفي × الكوكب المراكشي – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية (4:00 مساءً بتوقيت المغرب).

النادي المكناسي × نهضة الزمامرة – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية (6:00 مساءً بتوقيت المغرب).

الدفاع الحسني الجديدي × أولمبيك الدشيرة – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية (6:00 مساءً بتوقيت المغرب).

وتُنقل مباريات الدوري المغربي عبر مجموعة قنوات الرياضية المغربية.

كأس العالم 2026 منتخب البوسنة والهرسك مواعيد مباريات كأس العالم كأس العالم

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