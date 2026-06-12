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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة غير متوقعة من خالد الغندور لـ مجلس إدارة الأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور
محمد بدران

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالوضع المالي للنادي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة النادي تواصل الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه اللاعبين والمدربين الأجانب رغم صعوبة توفير السيولة الدولارية.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن الأهلي، رغم عدم تحقيق البطولات التي توفر عوائد دولارية خلال الفترة الأخيرة، لا يزال ملتزمًا بسداد مستحقات اللاعبين والمدربين الأجانب في مختلف الألعاب الرياضية.

وأضاف أن النادي يواصل أيضًا سداد الشروط الجزائية الخاصة بالمدربين الذين رحلوا عن الفريق، مشيرًا إلى أن آخرهم المدرب توروب، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المالية المتعلقة بعدد من اللاعبين الأجانب المرتبطين بالنادي، ومن بينهم رضا سليم ونيتس جراديشار وأشرف داري.

وأكد الغندور أن استمرار الأهلي في الوفاء بهذه الالتزامات يعكس قوة وقدرة مالية كبيرة، مختتمًا منشوره بتوجيه التحية لإدارة النادي على ما وصفه بالنجاح في إدارة الملفات المالية رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

خالد الغندور الأهلي مجلس ادارة الاهلي الازمات المالية

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