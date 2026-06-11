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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يثير الجدل حول رحيل لاعبي الأهلي وتأخر حسم التجديدات

الغندور
الغندور
يمنى عبد الظاهر

علق الإعلامي ونجم الزمالك السابق خالد الغندور على ملف تعاقدات ورحيل بعض لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مثيرًا جدلًا واسعًا حول إدارة العقود داخل الفريق.

وأشار الغندور إلى أن رامي ربيعة وأكرم توفيق وأليو ديانج رحلوا عن النادي في فترات سابقة بشكل مجاني، كما أكد أن الموسم انتهى مع وجود لاعبين مثل حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا دون تجديد عقودهم حتى الآن، رغم وجود عروض لهم.

وأضاف أن هناك حالة من الجدل حول تأخر حسم بعض ملفات التجديد داخل الفريق، في الوقت الذي يتم فيه تسليط الضوء إعلاميًا على أزمات مشابهة في أندية أخرى.

وفي المقابل، أشار إلى أن لاعب الزمالك حسام عبد المجيد يتبقى في عقده موسم واحد، متسائلًا عن اختلاف طريقة تناول الإعلام لملفات الأندية المختلفة فيما يخص التجديدات والرحيل المجاني للاعبين.

الزمالك الغندور الأهلي أليو ديانج حسين الشحات أحمد نبيل كوكا حسام عبد المجيد

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