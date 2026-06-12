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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتحرك لإنهاء أزمة عمر فرج ورفع عقوبة إيقاف القيد

عمر فرج
عمر فرج
حمزة شعيب

كثف مسؤولو نادي الزمالك تحركاتهم خلال الساعات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق ودي مع الفلسطيني عمر فرج، لاعب الفريق السابق، لحل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة، في إطار مساعي النادي لإنهاء الملفات العالقة التي تسببت في توقيع عقوبة إيقاف القيد.

وتأتي تحركات إدارة الزمالك بعد صدور حكم لصالح عمر فرج يقضي بأحقيته في الحصول على مليون و100 ألف دولار، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5%، عقب فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد.

وأبدى اللاعب الفلسطيني ترحيبه بمفاوضات الزمالك الرامية إلى تسوية النزاع بشكل ودي، حيث قدم النادي عرضًا مبدئيًا يتضمن سداد 500 ألف دولار في المرحلة الأولى، مع وضع جدول زمني لتسوية المبلغ المتبقي على دفعات متفق عليها بين الطرفين.

ويأمل مسؤولو الزمالك في التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في غلق الملف بشكل كامل ورفع العقوبات المرتبطة بالقضية، تمهيدًا لاستعادة النادي حقه في قيد اللاعبين وإبرام صفقات جديدة.

ولا تقتصر جهود الزمالك على ملف عمر فرج فقط، إذ تعمل الإدارة أيضًا على تسوية عدد من القضايا الأخرى، أبرزها ملفا البولندي كونراد ميشالاك وعبد الحميد معالي، في إطار خطة شاملة لإنهاء جميع الأزمات القانونية والمالية التي تعيق نشاط النادي في سوق الانتقالات.

الزمالك عمر فرج إيقاف القيد

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