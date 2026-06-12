كارتيرون: الفراعنة قادرون على مفاجأة الجميع في مونديال 2026

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن ثقته في قدرة منتخب مصر على تقديم أداء مميز خلال منافسات كأس العالم 2026، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره بالبطولة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق بداية قوية في المونديال.

وأكد كارتيرون أن المنتخب المصري يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله للمنافسة بقوة، مشيرًا إلى الروح القتالية والتنظيم الذي ظهر عليه الفريق خلال الفترة الأخيرة، خاصة في المباريات الودية.

وأوضح المدرب الفرنسي أن التعاون بين اللاعبين والالتزام التكتيكي سيكونان من العوامل المهمة أمام منتخب بلجيكا، مؤكدًا ضرورة التحلي بالثقة خلال المواجهات الكبرى من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

وأشار كارتيرون إلى أن منتخب مصر يملك عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق، وفي مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش، معتبرًا أن الثنائي يمتلك الإمكانيات اللازمة لقيادة المنتخب لتحقيق نتائج مميزة في البطولة.

كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الجماهير المصرية في دعم المنتخب، مؤكدًا أن المساندة الجماهيرية يمكن أن تمنح اللاعبين دفعة إضافية وتجعل الفريق أكثر قوة وصلابة خلال منافسات كأس العالم.

واختتم كارتيرون تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمتلك الأدوات اللازمة للظهور بصورة مشرفة، معربًا عن تفاؤله بقدرة الفراعنة على الذهاب بعيدًا في النسخة الحالية من المونديال.