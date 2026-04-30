الوداد المغربي يعلن إقالة كارتيرون بعد سوء النتائج

أعلن نادي الوداد المغربي إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد سوء النتائج الذي لاحق الفريق منذ تعيينه.

وحصل كارتيرون على نقطتين فقط من أصل 15 خلال الجولات الخمس الماضية للفريق في بطولة الدوري المغربي.

وقرر إدارة نادي الوداد المغربي قيادة محمد بن شريفة الفريق خلال الفترة المقبلة رفقة صلاح الدين السعيدي كما تم تكليف إدريس واجو معدا بدنيا للفريق.

ويحتل فريق الوداد المغربي المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المغربي برصيد 31 نقطة فيما يتصدر فريق المغرب الفاسي الترتيب برصيد 37 نقطة