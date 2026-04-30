غضب أوروبي ضد إسرائيل .. إسبانيا تُدين بشدة احتجاز أسطول غزة

أدانت إسبانيا بشدة احتجاز القوات الإسرائيلية لأسطول مساعدات متجه إلى غزة، كان يقلّ مواطنين إسبان، في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان.

وأضافت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها أن مدريد استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي في إسبانيا لنقل احتجاجها على احتجاز سفن أسطول الصمود العالمي.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها اعتقلت نحو 175 ناشطًا بعد اعتراضها 21 سفينة من أصل 58 سفينة في الأسطول، ونشرت لقطات مصورة لها وهي تتجه نحو إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، بأنه تم اعتقال 15 مواطناً فرنسياً خلال سيطرة الجيش الإسرائيلي على "أسطول ربيع 2026" الذي كان متجهاً إلى سواحل قطاع غزة.

وأضاف أن فرنسا قلقة على سلامة مواطنيها، ودعا "جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.