العد التنازلي بدأ .. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتحرك عسكري ضد إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الخميس إن جيش الاحتلال قد يضطر إلى التحرك ضد إيران قريبا لضمان تحقيق أهدافنا.

جاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي خلال حفل ترقية اللواء وقائد القوات الجوية الجديد عمر تيشلر، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأوضح كاتس قائلا "لقد تلقت إيران ضربات قاسية للغاية خلال العام الماضي، ضربات أخرتها سنوات في جميع المجالات، وقد نضطر قريبًا للتحرك مجددًا لضمان تحقيق أهدافنا".

من المتوقع أن يستمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إلى عرضٍ مُحدّث للخيارات العسكرية المتاحة لإيران من مسؤولين في البنتاجون، وذلك في إطار ضغوطه على طهران للموافقة على اتفاق، وفقًا لمصدر مُطّلع.

ويُطلع ترامب بانتظام على الخطط العسكرية، ولم تظهر أي مؤشرات تُذكر على تراجع تردده السابق في استئناف حملة القصف الأمريكية.

ومع ذلك، يُعدّ هذا الإحاطة مؤشرًا على أن ترامب يُبقي خياراته مفتوحة في ظلّ بطء المفاوضات لإنهاء الحرب، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ومن المتوقع أن تضمّ الإحاطة، التي نشرتها أكسيوس لأول مرة، الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين.