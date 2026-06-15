سوق السيارات المصرية يحقق نموًا 47.2% خلال أول 4 أشهر من 2026

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك عن تحقيق سوق السيارات في مصر نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، في ظل زيادة الطلب على مختلف فئات المركبات، ما يعكس استمرار التحسن في أداء السوق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إجمالي المبيعات يرتفع بأكثر من 47% خلال الفترة

أظهرت بيانات التقرير أن إجمالي مبيعات سوق السيارات في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي سجل ارتفاعاً بنسبة 47.2%، ليصل إلى 64 ألفاً و463 مركبة، مقابل 43 ألفاً و779 وحدة خلال نفس الفترة من عام 2025، ويعكس هذا النمو تحسناً واضحاً في حركة السوق، مدعوماً بزيادة الطلب على المركبات سواء للاستخدام الشخصي أو التجاري.

سيارات الركوب في مقدمة المبيعات

حافظت سيارات الركوب الخاصة "الملاكي" على صدارتها لحجم المبيعات، حيث سجلت نمواً بنسبة 46%، وارتفعت المبيعات إلى 49 ألفاً و617 مركبة، مقارنة بـ33 ألفاً و947 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الأتوبيسات والشاحنات تحقق قفزة قوية في المبيعات

سجل قطاع الأتوبيسات واحداً من أبرز معدلات النمو خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 89.8%، وبلغ إجمالي المبيعات 5013 وحدة، مقابل 2641 أتوبيساً خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

كما واصلت مبيعات الشاحنات تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة نفسها، بعدما ارتفعت بنسبة 36.7% لتصل إلى 9833 وحدة، مقارنة بنحو 7191 مركبة في نفس فترة المقارنة من العام الماضي.