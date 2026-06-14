أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات صينية في مصر 2026.. وريفيان R1T Tri بيك أب كهربائية بتسارع مذهل

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أرخص 5 سيارات صينية في مصر 2026.. اركب أوتوماتيك

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الصينية، والتي تتنوع من ناحية القدرات الفنية سواء الكهربائية والبنزين، إلى جانب اختلاف عناصر التصميم الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى التنوع السعري.

ريفيان R1T Tri.. بيك أب كهربائية بتسارع مذهل| المزيد

تُعد ريفيان R1T Tri من أبرز شاحنات البيك أب الكهربائية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، حيث جمعت بين القدرات العملية المعروفة لهذه الفئة ومستويات أداء تقترب من السيارات الرياضية عالية القوة، إلى جانب اللمسات العصرية التي تميز الطرازات الكهربائية.

عشاق الفخامة.. المواصفات الكاملة لـ بنتلي فلاينج سبير Mulliner | صور

تُصنف بنتلي فلاينج سبير ضمن أكثر السيارات الفاخرة في الأسواق العالمية، حيث تمثل أحد أبرز طرازات العلامة البريطانية التي تجمع بين الفخامة والتقنيات الحديثة.

هوندا تعلن استدعاء 880 ألف سيارة بأمريكا بسبب عيب محتمل في نظام التعليق

أعلنت شركة هوندا عن تنفيذ حملة استدعاء واسعة تشمل نحو 880 ألف مركبة في ‏الولايات المتحدة، على خلفية وجود خلل محتمل في أحد مكونات نظام التعليق ‏الخلفي قد يؤثر على ثبات المركبة أثناء القيادة ويزيد من مخاطر وقوع الحوادث.‏

بعد طرح ماجنيت .. أشهر 5 سيارات 1000سي سي بالسوق المصري

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

أولينيا أونو.. أول سيارة كهربائية مكسيكية وبهذا السعر

تدخل المكسيك مرحلة جديدة في قطاع التنقل الكهربائي مع الكشف الرسمي عن أولينيا أونو، وتعد هذه النسخة هي أول سيارة كهربائية يتم تطويرها وتصنيعها محلياً بشكل كامل.