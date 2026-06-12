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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات SUV موديل 2026 بالأسعار.. ماكلارين 750S سبايدر بقدرات استثنائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


أسعار ومواصفات ام جي ZS موديل 2026 في السوق السعودي
تحافظ ام جي ZS على حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة المقدمة في السوق السعودي ضمن موديلات 2026، حيث تعد واحدة من أبرز السيارة الصينية من فئة الكروس أوفر.

جيلي تستعد لتقديم إمجراند i-HEV الجديدة عالميًا
تستعد جيلي للكشف عن نسخة إمجراند i-HEV الهجينة في السادس عشر من يونيو الجاري داخل السوق الصيني، حيث تعزز العلامة الصينية من تواجدها عبر واحدة من أشهر طرازات السيدان التي قدمتها، إلى جانب الاعتماد على نظام الدفع الكهربائي المساعد. 

5 سيارات SUV موديل 2026.. ياباني وكوري "بالأسعار"
يضم السوق المصري للسيارات الكثير من الإصدارات التي تحمل العلامة اليابانية والكورية، والتي تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم ومنها الفئة الرياضية.

بتصميم الكروس أوفر .. مواصفات كايي X3 موديل 2026 الجديدة
تعزز كايي الصينية حضورها في الأسواق العالمية عبر مجموعة متنوعة من الطرازات، وتأتي X3 كأصغر سيارة كروس أوفر ضمن تشكيلتها الحالية، ضمن موديلات 2026 فئة فلاج شيب.

لعشاق الأداء العالي.. ماكلارين 750S "سبايدر" بقدرات استثنائية
تعد ماكلارين 750 S سبايدر واحدة من أبرز السيارات الرياضية الخارقة، والتي تنطلق من قبل العلامة البريطانية الشهيرة، حيث صُممت لتوفير مستويات عالية من الاستجابة والديناميكية، إلى جانب الأداء الخارق من ناحية التسارع والانطلاق.

أسعار ومواصفات كاديلاك اسكاليد 2026 في السعودية
تواصل كاديلاك تقديم اسكاليد 2026 كواحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ضمن فئة الـ SUV الفاخرة كبيرة الحجم، حيث تجمع بين المساحات الرحبة والأداء الرياضية مع حزمة كبيرة من التجهيزات.

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