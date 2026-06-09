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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 عربيات أوتوماتيك زيرو الأولى بأرخص سعر.. 6 نصائح لحماية إطارات السيارة في فصل الصيف

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


تقارب 300 حصان.. المواصفات الكاملة لـ أودي Q5 سبورت باك e-hybrid
تعزز أودي حضورها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة القابلة للشحن من خلال Q5 سبورت باك e-hybrid، التي تأتي بخيارين من منظومة الدفع يجمعان بين محرك بنزين تيربو ومحرك كهربائي. 

مواصفات شانجان هنتر 2026.. كم يبلغ سعرها؟
تقدم شانجان الصينية مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة في السوق السعودي، ومنها النسخة هنتر 2026، والتي تنتمي إلى فئة شاحنات البيك أب.

الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات سيدان أوتوماتيك زيرو في مصر
تظل فئة السيدان من أبرز الفئات التي تحظى باهتمام كبير في السوق العالمي والمحلي، نسبة إلى القياسات الخارجية المتقاربة نسبيًا، بالإضافة إلى المفهوم العائلي، والتنوع الكبير في التجهيزات وعناصر التصميم سواء من الداخل أو الخارج.

أسعار شيري تيجو 9 برو موديل 2026 في السوق السعودي
تنتمي شيري تيجو 9 برو موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتقدم السيارة في السوق السعودي، عبر باقة من التجهيزات، والتي تشمل وسائل الرفاهية والتحكم، بالإضافة إلى وسائل الحماية والأمان.

6 نصائح لحماية إطارات السيارة في فصل الصيف
مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تواجه إطارات السيارات ضغوطًا إضافية لا يلاحظها كثير من السائقين، فالإطار لا يتأثر فقط بحرارة الجو، بل يكتسب حرارة أخرى ناتجة عن الاحتكاك المستمر بسطح الطريق، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل أكبر كلما زادت السرعة أو طالت مدة القيادة. 

مساحة عائلية وتصميم فان.. ليب موتور تطرح D99 عالميًا
وسعت ليب موتور نطاق طرازاتها العالمية من خلال طرح عن D99 الجديدة، وهي سيارة تنتمي إلى فئة الميني فان متعددة الاستخدامات، مع تقديمها بمساحة رحبة وباقة من التقنيات الحديثة وأنظمة دفع كهربائية متطورة. 

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