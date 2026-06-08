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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات سيدان أوتوماتيك زيرو في مصر

سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك
صبري طلبه

تظل فئة السيدان من أبرز الفئات التي تحظى باهتمام كبير في السوق العالمي والمحلي، نسبة إلى القياسات الخارجية المتقاربة نسبيًا، بالإضافة إلى المفهوم العائلي، والتنوع الكبير في التجهيزات وعناصر التصميم سواء من الداخل أو الخارج.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان أوتوماتيك "زيرو" في مصر

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تستمد بروتون ساجا قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، يبلغ سعر السيارة 649,900 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

تعتمد نيسان سنترا على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة من خلال ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر 1,020,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

دعمت السيارة شيفروليه أوبترا بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، تتراوح أسعار السيارة بين 765,000 و 790,000 جنيه.

هيونداي النترا

هيونداي النترا

حصلت السيارة هيونداي إلنترا AD على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وتبدأ أسعار السيارة من 999,000 إلى 1,215,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تقدم السيارة تويوتا كورولا بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 120 حصان، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، ويتراوح السعر بين 1,280,000 و 1,630,000 جنيه.

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