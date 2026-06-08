بتصميم واجن ستيشن.. مواصفات زيكر 007 موديل 2026

تدخل زيكر 007 موديل 2026 المنافسة عالميًا ضمن فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء؛ من خلال تصميم يعتمد على مفهوم الواجن ستيشن، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

تصميم زيكر 007 موديل 2026

تعتمد زيكر 007 على أبعاد خارجية تقدر بطول يبلغ 4.864 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.900 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.460 متر، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 2.925 متر.

زيكر 007 موديل 2026

وحصلت السيارة زيكر 007 موديل 2026 على تجهيزات خارجية حديثة تركز على إبراز طابعها المستقبلي، حيث تعتمد بالكامل على وحدات إضاءة تعمل بتقنية LED في الأمام والخلف، وبعجلات رياضية قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

زيكر 007 موديل 2026 وتقنيات الشحن

زودت 007 موديل 2026 بتقنية شحن سريع بالتيار المستمر تسمح برفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 15 دقيقة.

زيكر 007 موديل 2026

محركات زيكر 007 موديل 2026

تقدم زيكر 007 موديل 2026 بفئة تعتمد على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي للعجلات، وتبلغ القوة الإجمالية لهذه المنظومة 645 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 710 نيوتن متر.

زيكر 007 موديل 2026

وتستطيع السيارة الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.95 ثانية فقط، كما تبلغ سرعتها القصوى 210 كيلومترات في الساعة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي النسبة.

زيكر 007 موديل 2026

وتوفر فئة GT RWD بمحرك كهربائي واحد مع نظام دفع خلفي، وتولد هذه المنظومة قوة تصل إلى 421 حصاناً، بينما يبلغ عزم الدوران 440 نيوتن متر، مع منظومة الدفع الخلفي، كما تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء أيضًا.