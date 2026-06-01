أسعار زيكر X7 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم زيكر مجموعة من السيارات المتنوعة في السوق السعودي، ومن بينها X7 موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

زيكر X7 موديل 2026 والمنظومة الكهربائية

تعتمد زيكر X7 موديل 2026 على نظام تشغيل كهربائي بالكامل، حيث تستمد طاقتها من محرك كهربائي واحد يعمل على نقل القوة إلى العجلات الخلفية، وتبلغ القوة الإجمالية للسيارة 415 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 440 نيوتن متر.

وتعمل السيارة زيكر X7 ببطارية سعة 75 كيلوواط ساعة، كما يبلغ معدل استهلاك الطاقة 17.8 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، وتستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 480 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

وتظهر القدرات الديناميكية للسيارة من خلال الأرقام الخاصة بالأداء، إذ تبلغ سرعتها القصوى 210 كيلومترات في الساعة، كما تحتاج إلى 5.8 ثانية فقط للانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

تجهيزات زيكر X7 موديل 2026

حصلت زيكر X7 على مجموعة من التجهيزات، حيث يأتي مقعد السائق بإمكانية التعديل عبر 14 وضعية مختلفة، كما يتوفر للمقعد الأمامي الخاص بالراكب نظام تعديل كهربائي مع خاصية الذاكرة والتدفئة، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد مع دعمه لعدة وظائف تحكم مختلفة.

كما زودت السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق مع وجود فتحات تكييف مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية، وتعتمد المقصورة على شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 16 بوصة وبدقة 3.5K، وتدعم الشاشة أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات رقمية بقياس 13 بوصة.

زودت زيكر X7 بحزمة متنوعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام تثبيت السرعة المتكيف، كما تضم السيارة نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وتقنية متابعة المسار أثناء القيادة، إضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

كما تعتمد السيارة على مجموعة من أنظمة التحكم والثبات، من بينها المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح ونظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، إلى جانب عدد 7 وسائد هوائية موزعة في عدد من أنحاء المقصورة.

سعر زيكر X7 موديل 2026 في السعودية

تتوفر زيكر X7 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 199,900 ريال.