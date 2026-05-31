سيدة تبارك لطليقها على زواجه: “بفرح لسعادته.. وإحنا أسرة عشان بناتنا”

أثارت سيدة تفاعلًا واسعًا على موقع “فيسبوك” بعد نشرها منشورًا هنأت فيه طليقها بمناسبة زواجه، مؤكدة أن العلاقة بينهما لا تزال قائمة على الاحترام والتعاون من أجل مصلحة ابنتيهما.

وقالت السيدة في منشورها: “أبو بناتي إتجوز..والصورة دى من خروجات كتير أوي خرجناها سوا بعد ما هو كتب كتابه والحقيقة إن من أول يوم وهو إبن أصول ومهتم ببناته وإتفقنا إن مصلحة البنات رقم واحد في حياتنا إحنا الإتنين..

دايما بنخطط سوا وبنفكر سوا وبنعمل كل إللي بيسعد وبيساعد ولادنا يعني إحنا أسرة".

وتابعت: “وحاسة بأمان رهيب إن مفيش أي حاجة بتغيره ناحية ولاده ولا ناحية مصلحتهم..بفرح جدا لسعادته وبيفرح لسعادتي وبندعم بعض لأن بينا وردتين ماليين حياتنا”.



واختتمت: “بكتب البوست دة عشان أشكره علي حبه ودعمه اللا محدود لبناته معنويا وماديا وكفاحه عشانهم وبدعيله دايما ربنا يسعده ويراضيه زي ما بيراضي ولاده وبيراضيني وبيتقي اللّٰه فينا وإنه إبن أصول”.