ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في ضبط المتهم بقتل زوجته داخل قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ، وذلك بعد ساعات من ارتكاب الواقعة التي شهدتها القرية وأثارت حالة من الحزن بين الأهالي.



تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بمقتل ربة منزل إثر تعرضها لعدة طعنات متفرقة بالجسد داخل منزلها، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص مصرع السيدة "إيمان ص. أ" (44 عامًا).

وكشفت التحريات الأولية ، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها "هـ. ع. ن" (49 عامًا) ويعمل تاجر موبيليا، وأن خلافات أسرية بينهما كانت وراء ارتكاب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة طوخ لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أمرت باستكمال التحريات حول ملابسات الواقعة وظروفها.