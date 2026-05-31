إيرادات الأفلام.. 7dogs تفترس الجميع و"الكلام على إيه" نمبر 2

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين عدد من الأفلام على شباك التذاكر، هي: “ أسد “ و”الكلام علي إيه "، و«7dogs»، و«إذما ».

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ، ليلة أمس.

فيلم 7dogs

احتل فيلم 7dogs، صدارة إيرادات السينما بعدما حقق إيرادا بلغ 21.630.101 جنيه، ليعتلي صدارة الترتيب.

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة.

فيلم الكلام على إيه

وحقق فيلم الكلام على إيه، 4.623.700 جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف.

فيلم أسد

بينما حقق فيلم أسد، للفنان محمد رمضان، 4.373.950 جنيه.

فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة.

فيلم إذما

وجاء فيلم إذما، للفنان أحمد داوود وسلمى أبو ضيف، رابعا، بإيراد بلغ 2.305.955 جنيه.

الفيلم من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، مع ظهور خاص لبسنت شوقي. التأليف والإخراج محمد صادق.

فيلم برشامة

وفي المركز الخامس والأخير، جاء فيلم برشامة للفنان هشام ماجد، بإيراد بلغ 91.587 جنيه.

وفيلم برشامة من تأليف أحمد الزغبي، بالاشتراك مع الأخوين خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي بالتعاون مع شركتَي سكاي ليميت وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود، وبدأ عرضه تجاريًا يوم وقفة عيد الفطر المبارك الماضي.