إني بطلت تمثيل.. إسراء عبد الفتاح تكشف عن أكثر شائعة مزعجة لها

كشفت الفنانة إسراء عبد الفتاح، عن انزعاجها من عن شائعات اعتزالها التمثيل.



وردت إسراء عبد الفتاح، على سوال أحد متابعيها حول أكثر شائعة إزعاجًا لها، قائلة : إني بطلت تمثيل.



ويُعد حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح من أبرز الثنائيات التى عرفها الجمهور من خلال عروض مسرح مصر، حيث بدأت بينهما علاقة صداقة فنية تطورت إلى قصة حب وزواج عام 2016، لتستمر رحلتهما معًا كأحد أكثر الأزواج المحبوبين فى الوسط وتسفر الزيجة عن ابنتهما تمارا، التى طالما ينشران صورا لها مع إخفاء وجهها حتى تكون بعيدة عن وسائل الإعلام.

آخر أعمال إسراء عبد الفتاح، فيلم ويزو سكول، والذى عُرض فى عام 2023، وجمعها بالفنانة ويزو، وعدد آخر من الفنانين، منهم سامى مغاورى وعلا رامى ورضا حامد وعمر خورشيد وإبرام سمير، والعمل تأليف مصطفى السبكى وإخراج على رجب، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى، حول طالبة بالمدرسة الثانوية تُدعى ويزو، تتعرض للتنمر والسخرية من قبل المعلمين، وتكشف العديد من العيوب فى منظومة التعليم.