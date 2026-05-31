توريد 247 ألفًا و290 طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ | صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مواصلة المحافظة تحقيق معدلات متميزة في موسم توريد القمح المحلي، مشيرا إلى أن د إجمالي ما تم توريده حتى الآن 247 ألفًا و290 طنًا من القمح بنسبة 88.31% من المستهدف.

أضاف تضمنت هذه الكميات ماتم توريده داخل المحافظة والمنقول خارج المحافظة وتقاوي الإكثار، مع استمرار أعمال التوريد لصوامع وشون ومراكز التجميع بنطاق المحافظة من خلال 25 موقعًا معتمدًا تابعة للجهات المسوقة المعتمدة وهي الشركة المصرية للصوامع والتخزين، البنك الزراعي المصري، قطاع مطاحن كفرالشيخ، مطاحن الإسكندرية، وجهاز مستقبل مصر، تحت إشراف المحاسب سامح شبل، وكيل وزارة التموين، واللجان المختصة من الجهات المعنية.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى انتظام واستمرار عملية التوريد اليومية، موضحًا أنه يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة من التوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتوفير كافة سبل الراحة والتيسير خلال موسم الحصاد.

ولفت محافظ كفرالشيخ إلى أن السعة الاستيعابية لمنظومة استقبال القمح تبلغ 224 ألفًا و540 طنًا من القمح المحلي، موزعة على 3 صوامع بسعة إجمالية 120 ألف طن بمراكز دسوق وسيدي سالم وكفرالشيخ، و17 شونة بسعة 77 ألفًا و740 طنًا، و5 هناجر بسعة 26 ألفًا و800 طنًا.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع على مدار الساعة سير عمليات الاستلام في المواقع المختلفة، مع تشكيل لجان فرعية ميدانية لمتابعة المنظومة والتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المعنية، والعمل على حل أي معوقات قد تواجه عمليات التوريد.

وشدد محافظ كفر الشيخ على الالتزام الكامل بالأسعار التي حددتها الدولة للأردب زنة 150 كجم، حيث تم تحديد السعر 2500 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2450 جنيهًا لدرجة نظافة 23 قيراطًا، و2400 جنيه لدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2026، مع توفير منافذ لصرف مستحقات المزارعين بجميع مراكز ومدن المحافظة، وإعداد بيان يومي بكميات القمح المستلمة، وتسهيل حركة المرور على الطرق المؤدية لمواقع الاستلام.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 243 ألفًا و458 فدانًا بزيادة تُقدر بنحو 8 آلاف فدان عن العام الماضي، من إجمالي 553 ألف فدان هي المساحة الزراعية بالمحافظة، لتمثل نحو 44% من إجمالي الرقعة المنزرعة، مؤكدًا أن كفرالشيخ من أبرز المحافظات إنتاجًا للقمح على مستوى الجمهورية.