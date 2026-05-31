قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟
النجم الهولندي ويسلي شنايدر: محمد صلاح أصبح أسطورة والجميع استمتع بما قدمه للعالم
ضوابط قصر وجمع الصلاة للمسافر .. أمين الفتوى يكشف عنها
أحمد هارون : إدمان السوشيال ميديا يصيب بأعراض تعفّن الدماغ
بأول التعاملات .. 7742 جنيها | آخر سعر لعيار 24 في الصاغة
بعد استغاثة نادر نور | إسلام زكي يكشف معاناته ويفتح النار على نجوم الغناء .. ماذا قال؟
إصابة جنود أمريكيين بجروح إثر تساقط شظايا هجوم صاروخي إيراني على الكويت
لتحقيق المنفعة المتبادلة .. زيارة موسعة لوزيرة الخارجية البريطانية إلى الصين والهند | تفاصيل
محمد النني من المدرجات لجماهير أرسنال: لا تفقدوا الأمل.. الموسم المقبل سيكون لنا
احتجاز 13 شخصًا.. أعمال شغب تعكر احتفالات باريس سان جيرمان بالتتويج الأوروبي
مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر 2026 .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟

محمد علي خير وتركي ال الشيخ
محمد علي خير وتركي ال الشيخ
محمد بدران

أثار منشور الملحن نادر نور  حالة واسعة من التفاعل داخل الوسط الفني وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد ما كشف فيه عن معاناته خلال السنوات الأخيرة، وابتعاده عن الساحة، ومحاولاته المتكررة للعودة دون جدوى، وهو ما فتح بابًا لسلسلة من التعليقات والتفاعلات بين الإعلامي محمد علي خير والمستشار تركي آل الشيخ.

هذا المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا، ودفع الإعلامي محمد علي خير إلى الإشارة إليه عبر حسابه على «فيسبوك»، متناولًا حالة نادر نور باعتبارها نموذجًا لمبدع يمر بمرحلة صعبة، مشيرًا إلى أن المستشار تركي آل الشيخ تفاعل مع المنشور، وعبّر عن رغبته في التعاون مع الملحن ودعمه فنيًا، بعد أن لفت انتباهه ما كتبه.

وفي هذا السياق، كتب محمد علي خير "تركي آل الشيخ "صياد ماهر" نادر نور ملحن له أعمال متميزة.. هو خارج الوسط منذ سنوات.. كتب بوست عن حالته.. تركي آل الشيخ بعت له إنه سيتعاون معه. اتفق.. اختلف مع تركي.. لكن لا تنكر أنه صياد ماهر وبيشوط في المقص. .

من جانبه، رد المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على «فيسبوك» قائلاً: «أخي محمد… أنا مش صياد ولا بحب الصيد ولا بيهمني الصيد… أنا بحط نفسي مكان الشخص وبتخيل نفسي لو مكانه… وأنا رديت عليه في العلن رسالة لأصحابه اللي كنت أتمنى منهم ‏ينتبهو لبعض! تحياتي».

وعقب ذلك، عاد الإعلامي محمد علي خير للرد عبر حسابه قائلاً: «شكراً على المتابعة والاهتمام معالي المستشار تركي آل الشيخ»، مضيفًا أن الملحن نادر نور لم يكن أول المبدعين الذين اشتكوا من غياب الدعم من أهل المهنة الذين عملوا معهم، متسائلًا: «لماذا نترك مبدعينا هكذا؟».

كما أشاد محمد علي خير بتفاعل المستشار تركي آل الشيخ، مؤكدًا أن الشكر واجب وموصول له لأنه لم يترك رسالة الملحن تمر مرور الكرام، بل تفاعل معها بشكل لم يجده من بعض المقربين من نادر نور، متسائلًا عن عدد آخر من المبدعين الذين يعانون في صمت رغم تاريخهم الفني.

نادر نور يعلن توقفه عن العمل في صناعة الأغاني

وكان نادر نور قد نشر رسالة مطوّلة أعلن فيها اعتذاره عن عدم استقبال أي كلمات أغانٍ جديدة من الشعراء، كاشفًا عن توقفه شبه الكامل عن العمل في صناعة الأغاني، وموضحًا أنه لم يعد يمتلك مشاريع فنية قائمة أو تعاونات مع نجوم، قائلاً: «بعتذر لكل الناس اللي بتبعت لي كلمات أغاني، من فضلكم متبعتوش تاني.. معنديش مشاريع شغالة عليها ولا نجوم بتسمع مني أغاني ولا عندي حاجة أقدر أساعدك بيها؛ لأني ببساطة محتاج اللي يساعدني».

وأضاف نادر نور أنه ابتعد لفترة عن الساحة لأسباب وظروف شخصية، وأنه يحاول العودة منذ نحو ثلاث سنوات دون جدوى، مؤكدًا أنه طرق جميع الأبواب الممكنة ولم يترك بابًا إلا وخبط عليه، لكنه لم يجد الاستجابة التي كان يأملها.

كما أشار إلى أنه فقد التواصل مع غالبية صناع الوسط الغنائي، بمن فيهم نجوم كبار عمل معهم وحقق معهم نجاحات سابقة، وزملاء بدأوا معه مشوارهم الفني، لافتًا إلى أن بعضهم أصبح يتجاهل اتصالاته تمامًا بعد الرد لمرة واحدة، وهو ما جعله يشعر بالرفض وعدم التقبل.

وأكد الملحن أنه يرفض الإلحاح أو طلب المساعدة بطريقة تقلل من قيمته أو تاريخه الفني، مشددًا على أن ما قدمه خلال مسيرته، حتى وإن كان قليلًا في نظر البعض، فهو كبير جدًا بالنسبة له، مختتمًا منشوره بالتأكيد على أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه أحد، ولا يسعى لكسب تعاطف أو الدخول في خلافات، متمنيًا التوفيق للجميع.

المستشار تركي ال الشيخ يستجيب للملحن نادر نور

وفي تطور لاحق، قام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتقديم دعم فني للملحن نادر نور، معلنًا عن رغبته الكاملة في التعاون معه ومساندته، وذلك إثر المنشور المؤثر الذي شاركه الأخير عبر حسابه على «فيسبوك».

وجاء رد المستشار تركي آل الشيخ قائلاً: «أنت فنان كبير، وأنا حابب أشتغل معاك».

تركي ال الشيخ محمد علي خير صياد ماهر نادر نور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

هجوم ايراني على الكويت

إصابة أمريكيين وتدمير مسيّرتين في هجوم إيراني على الكويت

نصف جنيه

بعدطرح عملة جديدة .. ما حقيقة إلغاء الربع والنصف جنيه المعدنى؟

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الشخص المتداول بالبحيرة: يعاني من مرض نفسي وتم إيداعه مصحة للعلاج

«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة

الاب والطفل

طليقته حرمته من ابنه في العيد.. أب يتسلق سلما خشبيا لرؤية طفله من الشباك| صور

أحمد خليل اباظه

بسبب أحمد حلمي | مذيع العزاءات يقلب السوشيال ميديا بـ رد صادم على أشرف زكي

حمزة عبد الكريم

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

زينه

رد فعل صادم من زينة بشأن دعواها ضد أحمد عز.. احترموا حالة الحداد.. كفاية كذب

ترشيحاتنا

انسجام الروح من إفريقيا إلى الشرق.. أمسية فنية بالقنصلية الإيطالية بالإسكندرية

انسجام الروح من إفريقيا إلى الشرق.. أمسية فنية بالقنصلية الإيطالية بالإسكندرية| الخميس

وائل عبدالعزيز وشقيقته ياسمين عبدالعزيز

شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد عودتها من الحج: ربنا يتقبل ياقمرة وشك نور

بيدرو باسكال

بيدرو باسكال : The Mandalorian and Grogu أعاد روح المغامرة لعالم Star Wars

بالصور

إطلالة كاجوال .. روجينا تخطف الأنظار بظهور أنثوي مبهر

روجينا
روجينا
روجينا

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد