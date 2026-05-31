كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟
النجم الهولندي ويسلي شنايدر: محمد صلاح أصبح أسطورة والجميع استمتع بما قدمه للعالم
ضوابط قصر وجمع الصلاة للمسافر .. أمين الفتوى يكشف عنها
أحمد هارون : إدمان السوشيال ميديا يصيب بأعراض تعفّن الدماغ
بأول التعاملات .. 7742 جنيها | آخر سعر لعيار 24 في الصاغة
بعد استغاثة نادر نور | إسلام زكي يكشف معاناته ويفتح النار على نجوم الغناء .. ماذا قال؟
إصابة جنود أمريكيين بجروح إثر تساقط شظايا هجوم صاروخي إيراني على الكويت
لتحقيق المنفعة المتبادلة .. زيارة موسعة لوزيرة الخارجية البريطانية إلى الصين والهند | تفاصيل
محمد النني من المدرجات لجماهير أرسنال: لا تفقدوا الأمل.. الموسم المقبل سيكون لنا
احتجاز 13 شخصًا.. أعمال شغب تعكر احتفالات باريس سان جيرمان بالتتويج الأوروبي
مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر 2026 .. والقنوات الناقلة
النجم الهولندي ويسلي شنايدر: محمد صلاح أصبح أسطورة والجميع استمتع بما قدمه للعالم

أشاد النجم الهولندي السابق ويسلي شنايدر بما حققه محمد صلاح خلال مسيرته مع ليفربول، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر أصبح واحدًا من أساطير كرة القدم بفضل ما قدمه على مدار السنوات الماضية.

وقال شنايدر في تصريحات خاصة لبرنامج "من القاهرة" مع الإعلامي كريم رمزي على قناة أون سبورت ماك: "محمد صلاح أصبح أسطورة، وما قدمه مع ليفربول كان شيئًا رائعًا للغاية، وهو يستحق كل ما وصل إليه، ولا شك أنه أصبح واحدًا من أساطير اللعبة".

وأضاف: "صلاح أظهر انضباطًا كبيرًا طوال مسيرته، كما تطور بشكل ملحوظ عامًا بعد الآخر، واستحق المكانة التي وصل إليها اليوم".

وتابع النجم الهولندي: "بالنسبة لي، صلاح يستحق مكانة كبيرة بين نجوم كرة القدم، وكان يستحق أن يخرج من الباب الكبير تقديرًا لما قدمه".

وأكد شنايدر أن تأثير صلاح تجاوز حدود ليفربول ومصر، قائلًا: "الجميع استمتع بما قدمه صلاح، بل إن العالم كله استمتع بمشاهدة ما يقدمه داخل الملعب".

وعن مستقبل النجم المصري، أوضح شنايدر: "صلاح لم يعد لاعبًا صغيرًا، وأي وجهة سيختارها في المرحلة المقبلة يجب أن يفكر فيها جيدًا قبل اتخاذ القرار".

واختتم تصريحاته قائلًا: "إذا قرر الانتقال إلى الدوري السعودي فسيكون ذلك قراره، وبكل تأكيد ستواصل الجماهير متابعته أينما لعب".

