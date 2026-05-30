هل استمرار محمد صلاح أصبح خيارا متاح عقب رحيل سلوت

أعلن نادي ليفربول رسميا صباح اليوم إقالة الهولندي آرني سلوت المدير الفني للفريق حتي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ورغبات الجماهير بشان امكانية بقاء محمد صلاح نجم الفريق علي الرغم من اعلانه الرحيل بنهاية الموسم

وجاء قرار إقالة سلوت مفاجئ لجماهير ليفربول خاصه مع تاكيد مجلس الادارة في وقت سابق باستمرار المدرب للموسم المقبل

ومع رحيل المدرب والذي كان السبب الرئيسي في رحيل محمد صلاح بدات الجماهير تتسال عن امكانيه بقاء محمد صلاح

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن استطلاع رأي مثير، أظهر أن 94% من مشجعي ليفربول يرغبون في بقاء محمد صلاح

وكانت صحيفة "ذا أتلتيك" أشارت فى تقرير سابق لها إلى أن بقاء محمد صلاح داخل ليفربول ليس مستبعدًا، بل قد يصبح خيارًا واقعيًا إذا حدثت تغييرات جذرية في الهيكل الإداري والفني، بما في ذلك رحيل أشخاص يثق بهم المدرب السابق.