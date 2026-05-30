ردا علي ادعاء تقليل عدد حفلات فيلم أسد لصالح سفن دوجز .. بيان شديد اللهجة من إحدى السينمات

ردت إدارة سينما سيتي ستارز في بيان رسمي، علي المنشور الذي نشره الفنان محمد رمضان عن طريق معجب.

حيث جاء البيان ليرد علي حقيقة تعرض فيلم اسد للظلم وتقليل عدد حفلاته في السينما لصالح سفن دوجز



.

وقال البيان: فؤجئنا بقيام أحد الرواد بنشر مقطع فيديو من داخل لوبي سينما سيتي ستارز بدون

وجه حق وبدون الحصول على موافقة من ادارة السينما وادعي علي خلاف الحقيقة ان حفلة ١ صباحا لفيلم اسد كانت كامل العدد و فیلم سفن دوجز كان احد

قاعاته لم تكمل النصف، ويشير الي انها شبه فارغة مدعيا الاستغراب عن سبب عدم زيادة قاعات فيلم اسد نظرا لتكدس الجماهير الراغبة في مشاهدة الفيلم و نظرا لادعائاته الكاذبة ننشر سعة كل قاعة لكل فيلم و عدد التذاكر المباعة : -

فیلم / اسد عدد التذاكر المباعة ٢٤٦ سعة القاعة ۲۹۱ مقعد.



واضاف البيان: فیلم / الكلام علي ايه عدد التذاكر المباعة ٢٥٠ سعة القاعة ٢٩١فیلم / سفن دوجز عدد التذاكر المباعة ٨٩٠ قاعات بإجمالي ۹۳۸ مقعد

فيلم / إذما عدد التذاكر المباعة ۱۱۸ سعة القاعة ۲۲۳، و تحتفظ ادارة السينما بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد ناشر هذا الفيديو لقيامة بنشر اخبار كاذبة ولتصويره الرواد دون علمهم او موافقتهم علي ذلك.