الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ما ضوابط تصحيح القراءة للإمام في الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

عبد الرحمن محمد

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الأصل الشرعي يقتضي ألا يتعجل المأموم بالرد على إمامه أو الفتح عليه في القراءة أثناء الصلاة، إلا إذا طلب الإمام ذلك بلسان حاله أو مقاله.

وأكدت دار الإفتاء ان مسألة تصحيح القراءة للإمام محكومة بضوابط تضمن الحفاظ على سكينة الصلاة، ومنها أن يعلم المأموم أن الإمام لا يرتبك إذا تم رده، وألا يؤدي ذلك إلى حدوث ضوضاء أو اضطراب بين المصلين.

وقالت دار الإفتاء إن التدخل لتصحيح القراءة يصبح ضروريًا ومستحبًا إذا ترتب على خطأ الإمام تغيير كبير في معاني الآيات القرآنية أو التأثير على صحة الأركان.
 

وأضافت الدار في منشورها، أن هناك حالات محددة يتوجب فيها على المأموم التدخل والتصحيح، مثل الحالات التي يصل فيها خطأ الإمام إلى نحو خلط آية رحمة بآية عذاب، أو إدخال أهل الجنة النار وإدخال أهل النار الجنة.
وأضافت إن الخطأ في قراءة سورة الفاتحة يُعد من الأمور التي يُفتح فيها على الإمام، خاصة إذا كان هذا الخطأ مؤثرًا في صحة قراءتها، بناءً على القول الفقهي الراجح بكون سورة الفاتحة ركنًا أساسيًا من أركان الصلاة.
وأوضحت دار الإفتاء أن الهدف الأسمى من هذه الأحكام هو الحفاظ على هيبة العبادة ومنع اللغط أو البلبلة داخل المساجد، بما يضمن خشوع الجميع خلف الإمام.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن طلب الإمام للفتح بلسان حاله يتجسد في صمته وتردده في قراءة الآية منتظرًا التوجيه، وهنا يجوز للمأموم القريب منه أن يصوب له القراءة مباشرة دون إبطاء.
 

وأوضحت الدار أن الضوابط الفقهية تمنع المأموم من الرد إذا كان هذا التصحيح سيتسبب في حدوث ضجة أو تداخل الأصوات بين المأمومين، مما يخرج الصلاة عن مقصودها من السكينة والوقار.
وقالت إن الحرص على تصحيح الأخطاء المؤثرة في الفاتحة يأتي من كونها ركنًا لا تصح الصلاة بدونه عند كثير من الفقهاء، مما يجعل تصويب الإمام فيها أمرًا متعلقًا بصحة الصلاة ذاتها.

