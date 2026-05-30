نجوى فؤاد: جرس التلفون مبيرنش في العيد ومفيش حد بيسأل عليّا

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تفاصيل حالتها الصحية والنفسية، مؤكدة شعورها بالوحدة وغياب المقربين عنها، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وقالت نجوى فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مختلفة" الذي تقدمه الإعلامية نجلاء الراوي عبر قناة الشمس: "خضعت لعملية جراحية بسبب العضروف، وأنا راضية وبحمد ربنا دايما، زي ما شوفنا حاجات حلوة كتير لازم نستقبل متاعب من الزمن.

أما عن احتفالها بالعيد، فقالت: أنا معنديش عزوة وأسرة واولاد وأنا السبب، بحس بفراغ كبير جدا، اما الاصدقاء مبقاش في أصدقاء، مفيش ناس بتسال على الواحد زي الأول، جرس التلفون مبقاش بيرن".

وأضافت نجوى فؤاد أنها أصبحت تشعر بغياب الدعم والسؤال من المحيطين بها كما كان يحدث في السابق، موضحة أن الوحدة أصبحت تسيطر على حياتها بشكل كبير.

وأثارت تصريحات نجوى فؤاد تفاعلًا واسعًا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن تعاطفهم معها، متمنين لها دوام الصحة والعافية، ومشيدين بتاريخها الفني الطويل الذي قدمته خلاله العديد من الأعمال المميزة في السينما والمسرح والتلفزيون.