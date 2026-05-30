الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز: الشكر والتقدير لوزارة الإعلام السعودية والمملكة العربية السعودية على جهودها الكبيرة والمشرفة في خدمة ضيوف الرحمن

باسنتي ناجي

وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،رسالة وجهت خلالها الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام السعودية على جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن، عقب أدائها مناسك الحج

ياسمين عبد العزيز 

وقالت ياسمين عبد العزيز:«كل الشكر والتقدير لوزارة الإعلام السعودية والمملكة العربية السعودية على جهودها الكبيرة والمشرفة في خدمة ضيوف الرحمن.. دعوة كريمة وغالية على قلبي اعتز بيها».

وتأتي رسالتها في إطار إشادتها بالخدمات المقدمة خلال موسم الحج، والذي تشرف عليه حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية، ومنها وزارة الإعلام السعودية.

وكانت قد شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جديدة لها أثناء تأديتها لمناسك الحج.

ودظهرت ياسمين عبد بالحجاب والملابس البيضاء، في أجواء روحانية مميزة، وسط تفاعل واسع من متابعيها الذين حرصوا على الدعاء لها بقبول الحج ودوام الخير والسعادة.

وتعود ياسمين عبد العزيز فور انتهائها من أداء فريضة الحج إلى نشاطها الفني؛ حيث تجتمع مع النجم أحمد السقا في بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "خلي بالك من نفسك"، تحت قيادة المخرج معتز التوني.

ويتميز الفيلم بإنتاج سينمائي ضخم تشارك فيه شركة "سينرجي بلس"، وهو من تأليف شريف الليثي، ويضم العمل توليفة مميزة من النجوم بجانب السقا وياسمين، أبرزهم مصطفى أبو سريع، ومحمد رضوان، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لعدد كبير من ضيوف الشرف.

