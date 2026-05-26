وسط أجواء روحانية.. ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك الحج

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جديدة لها أثناء تأديتها لمناسك الحج.

وظهرت ياسمين عبد بالحجاب والملابس البيضاء، في أجواء روحانية مميزة، وسط تفاعل واسع من متابعيها الذين حرصوا على الدعاء لها بقبول الحج ودوام الخير والسعادة.

وتعود ياسمين عبد العزيز فور انتهائها من أداء فريضة الحج إلى نشاطها الفني؛ حيث تجتمع مع النجم أحمد السقا في بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "خلي بالك من نفسك"، تحت قيادة المخرج معتز التوني.

ويتميز الفيلم بإنتاج سينمائي ضخم تشارك فيه شركة "سينرجي بلس"، وهو من تأليف شريف الليثي، ويضم العمل توليفة مميزة من النجوم بجانب السقا وياسمين، أبرزهم مصطفى أبو سريع، ومحمد رضوان، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لعدد كبير من ضيوف الشرف.