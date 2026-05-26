بيت الزكاة والصدقات ينتهى من توزيع لحوم الصدقات على أكثر من 500 ألف مستحق في 27 محافظة

اختتم «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أعمال توزيع لحوم الصدقات ضمن مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، وذلك بعد وصول الدعم إلى أكثر من 500 ألف مستحق في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، في إطار جهود البيت المستمرة لدعم الأُسَر الأَوْلى بالرعاية والأكثر احتياجًا قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وشهدت المبادرة تنفيذ عمليات توزيع موسعة في مختلف المحافظات، عن طريق فرق العمل الميدانية التابعة لـ«بيت الزكاة والصدقات»، بما يضمن وصول لحوم الصدقات إلى المستحقين في القرى والمراكز والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لخطة متكاملة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأُسَر المستحِقة، وإدخال الفرحة عليهم في هذه الأيام المباركة.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن المبادرة تأتي امتدادًا لدوره المجتمعي والإنساني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وحرصًا على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والوصول بالدعم إلى أكبر عدد من المستحقين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» هذا العام تشمل عدة محاور للدعم الغذائي، من بينها تنظيم مائدة إفطار للصائمين بالجامع الأزهر، وتوزيع لحوم صدقات على الأُسَر المستحِقة، بما يعكس رسالة البيت في مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف عنهم، والمشاركة في إدخال البهجة عليهم قبل عيد الأضحى المبارك.