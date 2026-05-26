نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

يواجه مرضى السكري تحديات صحية خاصة خلال موسم الحج، بسبب المشي الطويل، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير مواعيد الطعام والنوم، وهو ما قد يؤثر على مستوى السكر في الدم إذا لم يتم التعامل معه بحذر.

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج

أكدت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مريض السكري يستطيع أداء مناسك الحج بأمان، لكن بشرط الالتزام بعدد من التعليمات الصحية المهمة لتجنب مضاعفات انخفاض أو ارتفاع السكر، خاصة مع الإجهاد البدني والزحام الشديد.

استشارة الطبيب قبل السفر

ينصح الأطباء بضرورة مراجعة الطبيب قبل الحج بفترة كافية للتأكد من:

استقرار مستوى السكر

ضبط جرعات العلاج أو الإنسولين

معرفة التعليمات المناسبة أثناء المناسك

الاطمئنان على القلب والضغط والكلى

كما يجب حمل تقرير طبي يوضح الحالة الصحية والأدوية المستخدمة.

عدم إهمال قياس السكر

عدم إهمال قياس السكر

من الأخطاء الشائعة تأجيل قياس السكر أثناء الحج بسبب الانشغال بالمناسك، بينما ينصح الأطباء بقياس مستوى السكر بانتظام، خاصة:

قبل المشي الطويل

عند الشعور بالتعب أو الدوخة

بعد المجهود البدني

قبل النوم

لأن الحرارة والإرهاق قد يسببان تغيرات مفاجئة في مستوى السكر.

شرب المياه باستمرار

الجفاف من أخطر المشكلات التي قد تواجه مرضى السكري أثناء الحج، لذلك يجب:

شرب المياه بكميات منتظمة

عدم انتظار الشعور بالعطش

تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة

فقدان السوائل قد يؤدي إلى اضطراب مستوى السكر والإجهاد الحراري.

الاهتمام بالطعام

ينصح مرضى السكري بتناول وجبات خفيفة ومتوازنة تحتوي على:

خضروات

بروتين خفيف

خبز أو حبوب كاملة

فواكه باعتدال

كما يجب تجنب:

الحلويات بكثرة

المشروبات السكرية

الأكلات الدسمة

الإفراط في التمر

لأنها قد تسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر.

حمل وجبات سريعة للطوارئ

يجب أن يحمل مريض السكري دائمًا أطعمة أو مشروبات سريعة لرفع السكر عند الحاجة، مثل:

عصير

تمر

بسكويت

مكعبات سكر

خاصة أثناء الزحام أو المشي لمسافات طويلة.

الانتباه لأعراض انخفاض السكر

انخفاض السكر قد يحدث بسبب المجهود الزائد أو تأخير الطعام، ومن أعراضه:

التعرق الشديد

الرعشة

الدوخة

الجوع المفاجئ

سرعة ضربات القلب

ضعف التركيز

وعند ظهور هذه الأعراض يجب تناول مصدر سريع للسكر فورًا.

اختيار حذاء مريح وفحص القدمين

مرضى السكري أكثر عرضة لمشكلات القدم، لذلك يجب:

ارتداء حذاء مريح

تجنب المشي بحذاء غير مناسب

فحص القدمين يوميًا

علاج أي جرح أو التهاب بسرعة

لأن المشي الطويل والزحام قد يسببان إصابات أو تقرحات.

حفظ الإنسولين بطريقة صحيحة

درجات الحرارة المرتفعة قد تؤثر على فعالية الإنسولين، لذلك يجب:

حفظه في درجة حرارة مناسبة

استخدام حافظات تبريد مخصصة

عدم تركه معرضًا للشمس

تجنب الإجهاد الزائد

المشي الطويل في الحر الشديد قد يرهق الجسم ويرفع أو يخفض السكر بصورة مفاجئة، لذلك ينصح بالحصول على فترات راحة منتظمة وعدم بذل مجهود فوق قدرة الجسم.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

ينبغي التوجه للطبيب فورًا عند:

ارتفاع شديد في السكر

انخفاض متكرر

فقدان الوعي

قيء مستمر

صعوبة التنفس

آلام الصدر

أعراض الجفاف الشديد

نصيحة مهمة لمرضى السكري أثناء الحج

الالتزام بالعلاج والغذاء الصحي وشرب المياه وقياس السكر بانتظام يساعد مريض السكري على أداء مناسك الحج بأمان وراحة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والزحام خلال موسم الحج.

كما أن عدم تجاهل أي أعراض غير طبيعية قد يحمي من مضاعفات صحية خطيرة أثناء الرحلة الإيمانية.