قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ينقذ مالاجا الإسباني الزمالك من أزمة الرخصة الأفريقية؟
شبورة وأمواج مرتفعة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
اللي مش قادر يروح الحكومي.. الأطباء تضع حد أدنى للكشف بالعيادات الخاصة
مفيش فلوس في الـ ATM.. شكاوى المواطنين تتصاعد ورئيس البنك الأهلي يرد
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
الإسعاف والطوارئ: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
أسماء عبد الحفيظ

يواجه مرضى السكري تحديات صحية خاصة خلال موسم الحج، بسبب المشي الطويل، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير مواعيد الطعام والنوم، وهو ما قد يؤثر على مستوى السكر في الدم إذا لم يتم التعامل معه بحذر.

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج

أكدت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مريض السكري يستطيع أداء مناسك الحج بأمان، لكن بشرط الالتزام بعدد من التعليمات الصحية المهمة لتجنب مضاعفات انخفاض أو ارتفاع السكر، خاصة مع الإجهاد البدني والزحام الشديد.

استشارة الطبيب قبل السفر

ينصح الأطباء بضرورة مراجعة الطبيب قبل الحج بفترة كافية للتأكد من:

استقرار مستوى السكر

ضبط جرعات العلاج أو الإنسولين

معرفة التعليمات المناسبة أثناء المناسك

الاطمئنان على القلب والضغط والكلى

كما يجب حمل تقرير طبي يوضح الحالة الصحية والأدوية المستخدمة.

عدم إهمال قياس السكر

 عدم إهمال قياس السكر

من الأخطاء الشائعة تأجيل قياس السكر أثناء الحج بسبب الانشغال بالمناسك، بينما ينصح الأطباء بقياس مستوى السكر بانتظام، خاصة:

قبل المشي الطويل

عند الشعور بالتعب أو الدوخة

بعد المجهود البدني

قبل النوم

لأن الحرارة والإرهاق قد يسببان تغيرات مفاجئة في مستوى السكر.

شرب المياه باستمرار

الجفاف من أخطر المشكلات التي قد تواجه مرضى السكري أثناء الحج، لذلك يجب:

شرب المياه بكميات منتظمة

عدم انتظار الشعور بالعطش

تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة

فقدان السوائل قد يؤدي إلى اضطراب مستوى السكر والإجهاد الحراري.

الاهتمام بالطعام

ينصح مرضى السكري بتناول وجبات خفيفة ومتوازنة تحتوي على:

خضروات

بروتين خفيف

خبز أو حبوب كاملة

فواكه باعتدال

كما يجب تجنب:

الحلويات بكثرة

المشروبات السكرية

الأكلات الدسمة

الإفراط في التمر

لأنها قد تسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر.

حمل وجبات سريعة للطوارئ

يجب أن يحمل مريض السكري دائمًا أطعمة أو مشروبات سريعة لرفع السكر عند الحاجة، مثل:

عصير

تمر

بسكويت

مكعبات سكر

خاصة أثناء الزحام أو المشي لمسافات طويلة.

الانتباه لأعراض انخفاض السكر

انخفاض السكر قد يحدث بسبب المجهود الزائد أو تأخير الطعام، ومن أعراضه:

التعرق الشديد

الرعشة

الدوخة

الجوع المفاجئ

سرعة ضربات القلب

ضعف التركيز

وعند ظهور هذه الأعراض يجب تناول مصدر سريع للسكر فورًا.

اختيار حذاء مريح وفحص القدمين

مرضى السكري أكثر عرضة لمشكلات القدم، لذلك يجب:

ارتداء حذاء مريح

تجنب المشي بحذاء غير مناسب

فحص القدمين يوميًا

علاج أي جرح أو التهاب بسرعة

لأن المشي الطويل والزحام قد يسببان إصابات أو تقرحات.

حفظ الإنسولين بطريقة صحيحة

درجات الحرارة المرتفعة قد تؤثر على فعالية الإنسولين، لذلك يجب:

حفظه في درجة حرارة مناسبة

استخدام حافظات تبريد مخصصة

عدم تركه معرضًا للشمس

تجنب الإجهاد الزائد

المشي الطويل في الحر الشديد قد يرهق الجسم ويرفع أو يخفض السكر بصورة مفاجئة، لذلك ينصح بالحصول على فترات راحة منتظمة وعدم بذل مجهود فوق قدرة الجسم.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

ينبغي التوجه للطبيب فورًا عند:

ارتفاع شديد في السكر

انخفاض متكرر

فقدان الوعي

قيء مستمر

صعوبة التنفس

آلام الصدر

أعراض الجفاف الشديد

نصيحة مهمة لمرضى السكري أثناء الحج

الالتزام بالعلاج والغذاء الصحي وشرب المياه وقياس السكر بانتظام يساعد مريض السكري على أداء مناسك الحج بأمان وراحة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والزحام خلال موسم الحج.

كما أن عدم تجاهل أي أعراض غير طبيعية قد يحمي من مضاعفات صحية خطيرة أثناء الرحلة الإيمانية.

نصائح مهمة لمرضى السكر الحج أثناء الحج والحر الشديد الزحام كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد مرضى السكري نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء يوم عرفة .. أفضل 17 كلمة نبوية جامعة للخيرات و210 أدعية تحقق الأمنيات

ريبيرو

تطورات مثيرة في قضية روبيرو ضد الأهلي.. وفرج عامر: اللي يصعب عليك يفقرك

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

غزالة

بعد واقعة قرد السادات.. تفاصيل هروب غزالة من مرزعة بالمنوفية أثناء بيعها

الشاب ووالدته

كما ربياني صغيرًا.. شاب يحمل والدته على كتفيه أثناء أداء مناسك الحج

فرد أمن

12 ساعة واقف من غير كرسي.. منشور صادم عن فرد أمن داخل مول شهير يشعل السوشيال ميديا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يأكل الحاج لتجنب الإجهاد الحراري؟ وكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد