فرج عامر: أزمات الكرة خارج الملعب أصبحت أخطر من الأمور الفنية

أكد المهندس فرج عامر أن المشهد الكروي الحالي يشهد حالة كبيرة من التشابك والتعقيد، مشيرًا إلى أن الأزمات خارج المستطيل الأخضر أصبحت تستحوذ على اهتمام أكبر من الجوانب الفنية داخل الملعب.

فرج عامر

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية:"المواضيع الكروية أصبحت شائكة جدًا ومتداخلة، وأصبح الاهتمام بالمشاكل الكروية خارج المستطيل الأخضر أهم وأخطر من الخطط والمشاكل الفنية داخل الملعب."

أثار المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، الجدل بتصريحات جديدة بشأن مستقبل مشاركة الأهلي في البطولات الأفريقية، مؤكدًا وجود حالة من القلق داخل الأوساط التسويقية والإعلامية المرتبطة بالبطولات القارية بسبب غياب الفريق الأحمر.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن شبكة “بي إن سبورتس”، الراعي والناقل الرئيسي لبطولات الأندية الإفريقية، تشعر باستياء شديد من احتمالية عدم وجود الأهلي في البطولة، لما يمثله النادي من ثقل جماهيري وتسويقي كبير في القارة.

وقال إن هناك مباحثات مكثفة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على مختلف الأصعدة، من أجل استخدام “الكارت الذهبي” لدعم وجود الأهلي في البطولة المقبلة، وذلك بهدف تفادي الخسائر التسويقية والإعلانية المحتملة.

وتأتي تصريحات فرج عامر في ظل الجدل المثار مؤخرًا حول شكل البطولات الأفريقية المقبلة، ومدى تأثير غياب الأندية الجماهيرية الكبرى على نسب المشاهدة والعوائد التجارية.