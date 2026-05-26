جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في لبنان وتحركات لتعليق الدراسة بالمناطق الحدودية

تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تطورات ميدانية متسارعة مع استمرار حالة التوتر والتصعيد الأمني في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على الأوضاع داخل المناطق الحدودية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

تداعيات أمنية محتملة

وفي ظل التطورات الأخيرة، بدأت السلطات المحلية الإسرائيلية دراسة إجراءات احترازية تتعلق بالحياة اليومية، في مقدمتها العملية التعليمية، تحسبًا لأي تداعيات أمنية محتملة.

تصاعد التحركات العسكرية على الجبهة

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي وسّع نطاق عمليته البرية داخل الأراضي اللبنانية لتشمل مناطق تقع شمال ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، في خطوة تعكس تصاعد التحركات العسكرية على الجبهة الشمالية.

إمكانية تعطيل الدراسة

كما أشارت التقارير إلى أن عدداً من رؤساء السلطات المحلية في البلدات الحدودية يدرسون إمكانية تعطيل الدراسة والعملية التعليمية غدًا، وذلك على خلفية التطورات الأمنية المتسارعة والتصعيد المستمر في لبنان.

التصعيد على الأوضاع الأمنية والإنسانية

وتأتي هذه التحركات وسط متابعة مكثفة للتطورات الميدانية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات التصعيد على الأوضاع الأمنية والإنسانية في المناطق الحدودية خلال الساعات المقبلة.

