الداخلية تكشف تفاصيل واقعة تضرر مالك مركز صيانة للسيارات من قائد سيارة ملاكى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تدوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر مالك مركز صيانة للسيارات من قيام قائد سيارة ملاكى بالتعدى عليه بالسب وتهديده والإصطدام بسيارة أحد العملاء بالمركز الخاص به بالقاهرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 / إبريل المنقضى حدثت مُشاجرة بين طرف أول (مالك مركز لصيانة السيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) ، طرف ثان (تاجر سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس "مصاب بخدوش") لخلافات بينهما حول توقف السيارة ملك الثانى أمام مركز الصيانة الخاص بالأول قام على إثرها الأول بالتعدى على الثانى بالضرب محدثاً إصابته، وفى وقت لاحق حضر الثانى لمركز الصيانة ملك الأول لمعاتبته عما بدر منه إلا أنه فوجئ بقيامه بمحاولة التعدى عليه مرة أخرى، فقام بإستقلال سيارته ومحاولة الإصطدام به.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.